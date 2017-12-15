В НПО «Наука» завершен основной этап проекта по внедрению информационной системы Siemens Teamcenter
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ОАО НПО "Наука".
Источник: www.npo-nauka.ru
Сегодня система уверенно демонстрирует положительную динамику наращивания объема электронных конструкторско-технологических данных и, как следствие, рост количества пользователей. В эксплуатации находится более 130 рабочих мест, оснащенных Siemens Teamcenter (ИС ТС). Систему в большинстве своем используют сотрудники Инженерного центра, как основные разработчики конструкторско-технологической документации. Объем документации измеряется тысячами единиц.
В базу ИС ТС занесено свыше 1500 управляющих программ, создано и используется около 1500 тысяч материалов и сортаментов. Для обеспечения процессов утверждения и изменения документации были разработаны электронные процессы согласования. ИС ТС хранит в себе не только конструкторскую и техническую документацию в электронном виде, но и историю согласования, замечания и результаты их устранения. Ежемесячно через ИС ТС проходит около 400 согласований.
Teamcenter также продуктивно используется в филиале НПО «Наука» во Владимирской области и Чкаловском отделении Испытательного центра, что сокращает время доступа к актуальной или разрабатываемой документации и помогает опережающими темпами производить подготовку производства.
В настоящее время ведется работа по созданию электронного архива НПО «Наука», который позволит системно управлять гибридным электронно-бумажным оборотом конструкторско-технологической документации. Кроме того, осуществляется интеграция Siemens Teamcenter с информационной системой управления ресурсами (ERP). Это даст возможность еще на один шаг продвинуться к реализации единого информационного пространства.
Важно отметить высокую степень взаимодействия всех подразделений-участников проекта на всех этапах работ. Реализация данного решения позволила НПО «Наука» выполнить ряд успешных проектов и научиться «разговаривать» с головными заказчиками на едином цифровом языке, а также задать необходимый потенциал для дальнейшего роста.
Справка:
ПАО НПО «Наука» является ведущим российским предприятием авиационно-космической отрасли и крупнейшим производителем систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Предприятие также представляет услуги в сфере поддержки заказчика и послепродажного обслуживания выпускаемых систем и изделий.
Teamcenter – это PLM система, обеспечивающая организацию коллективной работы сотрудников предприятия (группы предприятий) с данными об изделии и связанных с ним процессах на всех этапах его жизненного цикла. Система дает возможность управлять данными об изделии от сбора предварительной информации на преддоговорном этапе, до ведения истории каждого экземпляра изделия в процессе его эксплуатации. На этапе, предшествующем началу разработки система позволяет собирать, структурировать и управлять требованиями к изделию, перепиской и другой информацией. Далее, на этапах конструкторско-технологической подготовки, Teamcenter обеспечивает управление трехмерными моделями, чертежами, составом изделия («как спроектировано»), расчетными моделями, управляющими программами для станков с ЧПУ, технологическим составом («как запланировано в производство») и другими данными. И, наконец, через производство, сервисное обслуживание и эксплуатацию к утилизации изделия. Это производственные составы («как изготовлено»), данные, описывающие проведение регламентных работ («как эксплуатируется»), эксплуатационные и другие документы.
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15.12.2017
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