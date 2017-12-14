Степень ответственности должностных лиц за аварийный запуск с Восточного будет определена до конца декабря - Роскосмос
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - До конца декабря должна завершить работу комиссия по определению степени ответственности должностных лиц за аварию при запуске спутника "Метеор" с космодрома Восточный, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" глава Роскосмоса Игорь Комаров.
"До конца месяца", - сказал И.Комаров, отвечая на соответствующий вопрос.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный. Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться в 09:32 28 ноября и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.
Об аварии ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 19-ю спутниками было доложено президенту РФ.
Роскосмос сообщил, что сформирован состав аварийной комиссии, которой предстоит разобраться в причинах нештатной ситуации с разгонным блоком "Фрегат" после запуска с космодрома Восточный. Работа комиссии планируется до 15 декабря.
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14.12.2017
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