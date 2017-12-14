Американцы испытали крылатые ракеты
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Крылатая ракета LRASM.
Источник: navaltoday.com
Военно-морские силы США завершили испытания новейших крылатых ракет LRASM. Сегодня, 13 декабря, портал navaltoday.com сообщил о том, что американское командование провело двойной тест новых боеприпасов, сбросив их со стратегического бомбардировщика B-1 Lancer.
В ходе испытаний, проходивших у побережья Калифорнии, B-1 Lancer одновременно выпустил две крылатые ракеты LRASM, которые поразили две надводные движущиеся мишени. В компании Lockheed Martin, разработавшей новые ракеты, указывают, что испытания признаны успешными, и боеприпасы подтвердили все заявленные характеристики.
"Завершение этого теста знаменует собой ещё одно значительное достижение для инновационной команды правительственных и отраслевых профессионалов, приверженных делу обеспечения доминирующих возможностей ведения боевых действий", — заявил Тодд Хабер, руководитель программы LRASM.
Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году эти ракеты прошли первые испытания, а спустя год ими вооружили некоторые корабли американских ВМС. Несмотря на то, что новые боеприпасы уже используются флотом, официально они поступят на вооружение ВМС и ВВС США лишь после 2018 года.
|Крылатая ракета LRASM.
|Источник: navaltoday.com
AGM-158C разработаны для замены ракет Harpoon, состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют специальную форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также "общаться" с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несёт боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 930 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей манёвренный полёт на дозвуковой скорости.
Планируется, что уже в ближайшие годы ракеты LRASM станут штатным вооружением самолётов ВВС США и кораблей ВМС США. Новые боеприпасы уже испытаны на совместимость с корабельной пусковой установкой Mk.41, могут сбрасываться с бомбардировщиков B-1B Lancer, а также запускаться с истребителей F/A-18 и F-35 Lightning II.
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13.12.2017
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forumow
3909
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№2
14.12.2017 15:12
Цитата, 4KOt сообщ. №1https://bmpd.livejournal.com/2959182.html
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