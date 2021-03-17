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Военно-промышленный курьер

Погоня за гиперзвуком

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Источник изображения: Фото: google.com

ВМС США объявляют конкурс на разработку новой ПКР

ВМС США начинают программу создания малогабаритной гиперзвуковой противокорабельной ракеты для вооружения основного палубного истребителя-бомбардировщика Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Военные ищут подрядчиков на разработку и испытание управляемого гиперзвукового тестового изделия и намереваются провести три пусковых испытания ракет. При этом командование заявляет, что создание по программе Screaming Arrow прототипа нового боеприпаса может стать переходом к последующей полномасштабной программе разработки нового оружия.

Планируется использовать существующие наработки гиперзвуковых летательных аппаратов и силовых установок с ограниченными конструктивными изменениями для достижения шестого уровня технологической готовности (TRL6) оружия. Система уровней подразумевает классификацию степени готовности конкретной технологии и используется для оценки ее зрелости. В НАСА, к примеру, определяют TRL6 как прототип, способный работать в соответствующей среде.

Пентагон уже финансирует несколько проектов создания гиперзвуковых КР с воздушным реактивным двигателем. Поскольку ГПВРД выбирает для работы кислород из атмосферы в отличие от ракет, оснащенных ТТРД или ЖРД, несущих окислитель в составе топливных шашек или в баках на борту ракеты соответственно, изделие можно сделать меньше, чем другие типы ракетного оружия, такие как гиперзвуковые ракеты с планирующим боевым блоком. Экономия в стартовом весе, по мнению экспертов, должна составить до 30 процентов, что будет плюсом при установке ракет на истребителях F/A-18E/F, четыре подкрыльевых пилона которых ограничены полезной нагрузкой 2000 фунтов (908 килограммов).

Для того чтобы вписаться в ограничения по массе и габаритам, в ВМС жестко ограничили требуемую скорость ракеты не более шести Махов, и это немало. Скорость звука при полете изделия на высоте 50 метров над уровнем моря составляет 340 метров в секунду или 1224 километра в час, из чего следует, что крейсерская скорость ПКР должна составить 2040 метров в секунду или 7344 километра в час. Это значительно меньше, чем у «Циркона», но увеличение скорости на каждый добавленный Мах ведет к увеличению стартовой массы на 50 процентов. Жесткие ограничения не могли не сказаться и на других летных данных ракеты, в техзадании от ВМС скромно указана требуемая дальность полета ракеты более 200 морских миль (370 километров). С большой долей вероятности военным морякам придется значительно поубавить аппетиты в отношении веса БЧ. Традиционно американские ПКР несли тяжелые проникающие осколочнофугасные боевые части – ПКР «Томагавк» R/UGM-109B имела 1000-фунтовую БЧ (450 килограммов), относительно легкая ПКР «Гарпун» оснащена 500-фунтовой БЧ (227 килограммов). Опытные стрельбы модифицированными для борьбы с надводными кораблями ЗУР SM-6 показали, что предъявленные ранее требования к массе БЧ были избыточными. 18 января 2016 года модифицированную ЗУР SM-6 выпустили из ПУ Mk.41 ракетного эсминца USS John Paul Jones (DDG-53) на американском Тихоокеанском ракетном полигоне у побережья Гавайев. Цель – списанный фрегат USS Reuben James (FFG-57) типа Oliver Hazard Perry водоизмещением 4200 тонн был потоплен 150 фунтовой (67 килограммов) осколочнофугасной БЧ. Одной-единственной ЗУР хватило, чтобы пустить на дно фрегат.

Американские аналитики считают, что гиперзвуковые ПКР, которые уже поступают или начнут в скором времени поступать на вооружение российских и китайских ВМС и ВВС, могут сделать авианосцы США уязвимыми. Высокая гиперзвуковая скорость сделанных в РФ и КНР противокорабельных ракет не позволит обороняющимся кораблям АУГ по недостатку времени организовать их перехват. Наличие на борту авианосцев авиагруппы F/A-18E/F, вооруженных гиперзвуковыми ПКР, могло бы служить, по мнению представителей ВМС США, сдерживающим фактором. Ракета должна заменить в арсенале АСП истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F уже устаревшую противокорабельную AGM-84 «Гарпун». В то же время «Гарпун» в варианте корабельного RGM-84 и лодочного UGM-84 базирования останется на вооружении. Такую ракету можно было бы также превратить в оружие дальнего действия для ударов по наземным целям, что помогло бы Super Hornet оставаться за пределами зоны поражения ПВО противника. Наряду с дозвуковыми «малозаметными» КР AGM-158B JASSM-ER и ПКР AGM-158C LRASM новая ракета должна стать основным оружием палубных самолетов в классе «воздух-поверхность».

К теме проявили интерес традиционные подрядчики Пентагона компаний Raytheon и Lockheed Martin.


Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
F-18
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