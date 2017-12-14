США спасут атакованный Россией международный спутник
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Космический аппарат «Интелсат-23. Источник: sdelanounas.ru.
Американская Orbital ATK получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским космическим аппаратом "Луч" и находящегося на орбите захоронения, сообщает Space News.
Разрешение регулятора предусматривает выделение для сервисного транспортного средства MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1), находящегося на этапе выведения спутника Intelsat 901 с орбиты захоронения, четырех радиочастот слежения, телеметрии и управления (TT&C).
Предусматривается, что MEV-1 выполнит "подлет, бесконтактные операции и стыковку с Intelsat 901".
В результате MEV-1 должно обеспечить Intelsat 901 топливом, достаточным для корректировки орбиты и работы спутника в течение пяти лет.
После этого Intelsat 901 планируется вернуть на орбиту захоронения, после чего сервисное средство приступит к обслуживанию другого спутника, который пока не определен. Вероятно, им также станет один из спутников международного оператора Intelsat (штаб-квартира расположена в Люксембурге).
Запуск MEV-1 в паре со спутником Eutelsat 5 запланирован на конец 2018 года на российской ракете "Протон-М". После выведения на орбиту сервисное средство в течение двух-трех месяцев будет работать в основном на электрическом ракетном двигателе, после чего на протяжении двух-четырех недель пройдут испытания связки MEV-1 и Intelsat 901, в том числе с использованием химических двигателей.
Для полного одобрения сервисной миссии Orbital ATK должна получить еще лицензию от Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Разрешение второго регулятора необходимо, поскольку на MEV-1 установлены камеры для отслеживания стыковки с Intelsat 901, которые одновременно могут использоваться для дистанционного зондирования Земли.
В Intelsat отмечают, что продление сроков службы спутников позволяет уделить больше времени на разработку новых высокотехнологичных аппаратов, а также обеспечивает большую гибкость в планировании запусков.
Разработкой MEV-1 занимается подразделение Space Logistic американской компании Orbital ATK (куплена Northrop Grumman). Срок службы сервисного средства оценивается в 15 лет.
Телекоммуникационный спутник Intelsat 901, запущенный в 2001 году на ракете Ariane 4, обеспечивает телевизионное вещание в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Запланированный срок службы аппарата составляет 15 лет. Оператор в сентябре 2017 года запустил аппарат Intelsat 37e — высокопроизводительную замену Intelsat 901.
В апреле 2015 года, по данным Space News, спутник "Луч" оказался на расстоянии около десяти километров от Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.
Спутник "Луч" двойного назначения, о котором сообщает издание, запущен в 2014 году на ракете "Протон-М". Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы для связи с российским сегментом Международной космической станции и низкоорбитальными космическими аппаратами.
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13.12.2017
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gerrfrost
3031
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№1
14.12.2017 10:51
Цитата, q
Американская Orbital ATK получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским космическим аппаратом "Луч" и находящегося на орбите захоронения, сообщает Space News.
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leonbor12
770
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№2
14.12.2017 13:47
[q="gerrfrost"[/q]
А в чем вопрос то?
В том, что пиндосия безапеляционно обвинила Россию в атаке спутника?
Пора уже привыкнуть. Если пиндос сказал, что-то, значит он прав! А кто не согласен, пусть читает пункт 1
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VK
613
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№3
14.12.2017 14:26
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
А в чем вопрос то?
тоже долго вчитывался и пришёл к выводу, что автор заголовка статьи - иbанический тролль.
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gerrfrost
3031
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№4
14.12.2017 14:38
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
А в чем вопрос то?В том то и дело, что вопросов и нет - просто жирный минус...
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Друг Георгия
611
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№5
14.12.2017 18:25
Цитата, VK сообщ. №3
что автор заголовка статьи - иbанический тролль....и гомомес, и очень даже "не в лучшем смысле слова"!
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