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США спасут атакованный Россией международный спутник

14.12.2017 Lenta.ru 1117 5
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Intelsat-23
Космический аппарат «Интелсат-23. Источник: sdelanounas.ru.

Американская Orbital ATK получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским космическим аппаратом "Луч" и находящегося на орбите захоронения, сообщает Space News.

Разрешение регулятора предусматривает выделение для сервисного транспортного средства MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1), находящегося на этапе выведения спутника Intelsat 901 с орбиты захоронения, четырех радиочастот слежения, телеметрии и управления (TT&C).

Предусматривается, что MEV-1 выполнит "подлет, бесконтактные операции и стыковку с Intelsat 901".

В результате MEV-1 должно обеспечить Intelsat 901 топливом, достаточным для корректировки орбиты и работы спутника в течение пяти лет.

После этого Intelsat 901 планируется вернуть на орбиту захоронения, после чего сервисное средство приступит к обслуживанию другого спутника, который пока не определен. Вероятно, им также станет один из спутников международного оператора Intelsat (штаб-квартира расположена в Люксембурге).

Запуск MEV-1 в паре со спутником Eutelsat 5 запланирован на конец 2018 года на российской ракете "Протон-М". После выведения на орбиту сервисное средство в течение двух-трех месяцев будет работать в основном на электрическом ракетном двигателе, после чего на протяжении двух-четырех недель пройдут испытания связки MEV-1 и Intelsat 901, в том числе с использованием химических двигателей.

Для полного одобрения сервисной миссии Orbital ATK должна получить еще лицензию от Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Разрешение второго регулятора необходимо, поскольку на MEV-1 установлены камеры для отслеживания стыковки с Intelsat 901, которые одновременно могут использоваться для дистанционного зондирования Земли.

В Intelsat отмечают, что продление сроков службы спутников позволяет уделить больше времени на разработку новых высокотехнологичных аппаратов, а также обеспечивает большую гибкость в планировании запусков.

Разработкой MEV-1 занимается подразделение Space Logistic американской компании Orbital ATK (куплена Northrop Grumman). Срок службы сервисного средства оценивается в 15 лет.

Телекоммуникационный спутник Intelsat 901, запущенный в 2001 году на ракете Ariane 4, обеспечивает телевизионное вещание в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Запланированный срок службы аппарата составляет 15 лет. Оператор в сентябре 2017 года запустил аппарат Intelsat 37e — высокопроизводительную замену Intelsat 901.

В апреле 2015 года, по данным Space News, спутник "Луч" оказался на расстоянии около десяти километров от Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.

Спутник "Луч" двойного назначения, о котором сообщает издание, запущен в 2014 году на ракете "Протон-М". Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы для связи с российским сегментом Международной космической станции и низкоорбитальными космическими аппаратами.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Orbital ATK
Проекты
Ariane РН
МКС

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
gerrfrost
3031
№1
14.12.2017 10:51
Цитата, q
Американская Orbital ATK получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским космическим аппаратом "Луч" и находящегося на орбите захоронения, сообщает Space News.

-
0
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BY
leonbor12
770
№2
14.12.2017 13:47
[q="gerrfrost"[/q]

А в чем вопрос то?
В том, что пиндосия безапеляционно обвинила Россию в атаке спутника?
Пора уже привыкнуть. Если пиндос сказал, что-то, значит он прав! А кто не согласен, пусть читает пункт 1
0
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RU
VK
613
№3
14.12.2017 14:26
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
А в чем вопрос то?

тоже долго вчитывался и пришёл к выводу, что автор заголовка статьи - иbанический тролль.
0
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RU
gerrfrost
3031
№4
14.12.2017 14:38
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
А в чем вопрос то?
В том то и дело, что вопросов и нет - просто жирный минус...
0
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RU
Друг Георгия
611
№5
14.12.2017 18:25
Цитата, VK сообщ. №3
что автор заголовка статьи - иbанический тролль.
...и гомомес, и очень даже "не в лучшем смысле слова"!
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