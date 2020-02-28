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США начали спасать атакованный Россией международный спутник

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Источник изображения: Фото: northropgrumman.com

Частные космические аппараты (КА) впервые состыковались на околоземной орбите, сообщает Ars Technica.

Стыковка сервисного транспортного средства Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) и находящегося на орбите захоронения телекоммуникационного спутника Intelsat 901 произошла 25 февраля на высоте 36 тысяч километров над поверхностью Земли.

Задачей первого КА является проверка систем второго с его последующим перемещением на геостационарную орбиту, где спутник должен проработать еще пять лет.

В январе 2020 года спутниковый оператор Eutelsat сообщил, что КА Eutelsat 5 West B, запущенный в октябре 2019 года вместе с MEV-1 российской ракетой «Протон-М», из-за отказа одной из двух солнечных батарей потерял половину своей мощности.

В декабре 2017 года Space News сообщило, что американская Orbital ATK (поглощена Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание Intelsat 901, якобы атакованного российским КА «Луч».

В апреле 2015 года, по данным Space News, «Луч» оказался на расстоянии около десяти километров от Intelsat 901, из-за чего Пентагон посчитал российский КА противоспутниковым оружием.

Спутник «Луч» запущен в 2014 году ракетой «Протон-М». КА создан в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 годы для связи с российским сегментом Международной космической станции и низкоорбитальными космическими аппаратами.

Телекоммуникационный спутник Intelsat 901 международного оператора Intelsat (штаб-квартира расположена в Люксембурге), запущенный в 2001 году на ракете Ariane 4, обеспечивает телевизионное вещание в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Запланированный срок службы КА составляет 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Orbital ATK
Проекты
2020-й год
Ariane РН
МКС
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