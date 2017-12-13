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Роскосмос планирует выйти на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки

14.12.2017 ТАСС 235 0
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Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

По словам исполнительного директора по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации Антона Жиганова, сотрудничество со странами этих регионов будет для Роскосмоса ключевым

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует выйти со своей продукцией на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил 12 декабря в интервью ТАСС исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации госкорпорации Антон Жиганов.

"Ведем такую работу (по выявлению коммерчески привлекательных рынков, на которых Россия не представлена, но могла бы занять свое место - прим. ТАСС). Мы провели конкурс, по результатам которого нашим партнером по этой работе стал Межрегиональный аналитический центр при Минэкономразвития. Мы с ними работаем уже несколько месяцев. Предварительно, можно сказать, что нам интересны развивающиеся рынки - Юго-Восточная Азия, рынок Латинской Америки", - сказал Жиганов.

По его словам, партнерство со странами этих регионов будет для Роскосмоса ключевым в ближайшее время.

Он отметил, что в традиционных сегментах рынка продукты Роскосмоса испытывают серьезную конкуренцию, и она усиливается.

"Например, по пусковым услугам рынок сейчас для нас не самый простой. Если говорить про рынок сервисный, где мы хотим развиваться, я думаю, что интересно было бы поработать с потенциальными партнерами", - сказал он.

 

 
13.12.2017
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принадлежат ТАСС
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