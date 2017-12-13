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Ракета Ariane-5 со спутниками системы Galileo стартовала с космодрома в Куру

14.12.2017 ТАСС 266 0
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Ariane-5_start
Старт ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками Amazonas 3 и Azerspace/Africasat-1a 7 февраля 2013г. с космодрома во Французской Гвиане. Источник: www.arianespace.com.

Задача ракеты-носителя - вывести на орбиту четыре спутника глобальной навигационной системы Galileo

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 стартовала 12 декабря с площадки Гвианского космического центра (ГКЦ) с задачей вывести на орбиту четыре новых спутника глобальной навигационной системы Galileo, созданием которой занимается Европейское космическое агентство (ЕКА). Запуск произведен в 15:36 по местному времени (21:36 мск), сообщили в компании Arianespace, которая обслуживает старты с этой площадки во Французской Гвиане.

Согласно плану полета, разведение первой пары спутников, которые должны быть доставлены на околоземную круговую орбиту высотой 22,9 тыс. м, произойдет через 3 часа 35 минут после старта. Еще через 20 минут от ракеты отделится вторая пара космических аппаратов.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo - европейский аналог американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. На сегодняшний день орбитальная группировка Galileo насчитывает 18 спутников. Если нынешняя миссия завершится успешно, общее число рабочих аппаратов достигнет 22 единиц. По планам европейских специалистов, окончательное формирование созвездия Galileo должно завершиться в 2020 году.

Как рассчитывают в ЕКА, полное функционирование системы будет достигнуто после вывода на орбиту 24 спутников, однако уже сейчас агентство заказало 26 аппаратов, а в дальнейшем это число должно быть доведено до 30 единиц. На данный момент Евросоюз потратил на программу Galileo более €5 млрд, а на период до 2020 года, как ожидается, расходы составят еще €7 млрд.

Тяжелая ракета Ariane-5 во второй раз используется ЕКА для выведения спутников системы Galileo. Ранее для этой цели применялись российские носители "Союз-СТ".

Нынешний старт стал для космодрома ГКЦ последним в текущем году. Всего за 2017 год с этой площадки запущено 11 носителей: шесть тяжелых ракет Ariane-5, две российские ракеты среднего класса "Союз-СТ", три легкие европейские ракеты Vega. Все запуски завершились успешно.
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
GPS
ГЛОНАСС
Евросоюз
Союз-2 РН

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