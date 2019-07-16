Европейская спутниковая система Galileo. История и характеристики

Глобальный сбой в навигационной системе произошел 14 июля

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июля 2019 года стало известно о масштабном сбое европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo. Первое уведомление о перебоях в работе появилось 11 июля, в настоящее время ни один из спутников не функционирует. О причинах сбоя пока не сообщается. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этой навигационной системе.

История проекта

Впервые о программе по созданию навигационной спутниковой системы было заявлено в 1994 году, когда Европейский совет, высший орган Европейского союза (ЕС), поручил Еврокомиссии (исполнительный орган ЕС) предпринять шаги по развитию информационных технологий, включая спутниковую навигацию. В 1999 году концепция навигационной системы под названием Galileo была предложена Германией, Великобританией, Францией и Италией. Она была названа в честь итальянского астронома и физика, изобретателя телескопа Галилео Галилея (1564-1642).

Решение о начале работ над проектом было принято ЕС и Европейским космическим агентством (ЕКА) в 2003 году. Договор о практической реализации подписан в январе 2006 года между ЕКА и совместным предприятием Galileo Industries (город Оттобрунн, Германия). В число учредителей Galileo Industries вошли европейские компании Alcatel Alenia Space (ныне - Thales Alenia Space), EADS Astrium (ныне - Airbus Defence and Space) и др.

Первоначально на проект Евросоюзом было выделено €3,4 млрд, в январе 2011 года - еще €1,9 млрд. В 2019 году бюджет программы оценивается в €10 млрд ($12,5 млрд).

Первые два экспериментальных спутника GIOVE-A, GIOVE-B были изготовлены в 2005-2008 годы британской компанией Surrey Satellite (город Гилдфорд). В январе 2010 года генеральным подрядчиком по строительству аппаратов системы Galileo стала немецкая фирма OHB System ( город Бремен), британская компания выступила ее партнером. В OHB System были созданы рабочие спутники Galileo IOV и Galileo FOC.

В марте 2019 года Еврокомиссия сообщила о переводе станций навигационной системы Galileo, расположенных в Великобритании, на территорию Евросоюза в связи с ожидаемым выходом Соединенного королевства из состава ЕС. Ранее, в августе 2018 года, Великобритания заявила, что собирается начать работу над собственной навигационной спутниковой системой, если ей не будет предоставлен равный доступ к Galileo после Brexit (выхода из ЕС). В свой проект королевство планирует вложить 92 млн ($117 млн).

Характеристики спутников

Масса одного спутника составляет от 700 до 738 кг (в зависимости от типа), линейные размеры - 2,5 м, 1,2 м (14,67 с развернутыми солнечными батареями), 1,1 м. Мощность - от 1420 до 1900 ватт, гарантированный срок службы - не менее 12 лет.

Помимо навигационной аппаратуры, на спутниках устанавливается ретранслятор для передачи аварийных сигналов, используемых международной спутниковой поисково-спасательной системой COSRAS-SARSAT.

Статистика запусков и инциденты

Первые спутники GIOVE-A и GIOVE-B были запущены 28 декабря 2005 года и 24 апреля 2008 года с космодрома Байконур российской ракетой "Союз-ФГ". На экспериментальных аппаратах отрабатывались навигационные параметры системы Galileo.

Затем рабочие аппараты стали выводиться на орбиту с космодрома в Куру во Французской Гвиане (официальное название: Гвианский космический центр; Южная Америка). В 2011-2016 годы они запускались ракетой "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" (созданы Россией специально для запусков с европейского космодрома) - по два аппарата одновременно. С ноября 2016 года запуски проводятся с помощью тяжелой версии европейской ракеты Ariane 5.

Всего к 15 июля 2019 года в рамках проекта Galileo было осуществлено 12 запусков, в ходе которых на околоземную орбиту выведено 28 спутников (включая экспериментальные). Частично успешным был запуск 22 августа 2014 года с помощью "Союза-СТ" с "Фрегатом-МТ". Из-за нештатной работы разгонного блока не удалось вывести на расчетную орбиту два новых аппарата Galileo FOC. Спутникам пришлось задействовать собственные двигательные установки.

Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 года, когда ракета Ariane 5 вывела на околоземную орбиту четыре спутника Galileo FOC.

Состояние группировки

С 15 декабря 2016 года система официально начала функционировать и предоставлять первичный набор навигационных услуг. Европейская Galileo работает по тому же принципу, что и аналогичные глобальные навигационные спутниковые системы GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). В современной бытовой технике устанавливаются чипы, принимающие сигнал как с GPS и ГЛОНАСС, так и с Galileo. Уровень точности позиционирования Galileo составляет около 4 м (в перспективе - 1 м).

Для штатной работы Galileo необходимо 24 работающих спутника, расположенных на круговых орбитах высотой 23 тыс. 222 км - по восемь аппаратов в трех плоскостях с разным наклонением. В настоящее время в состав орбитальной группировки системы входят 26 спутников: четыре Galileo IOV и 22 Galileo FOC. До сбоя в июле 2019 года 22 аппарата передавали навигационные сигналы, два (Galileo FOC-1 и Galileo FOC-2) работали в тестовом режиме и два были временно выведены из системы. Каждый из спутников имеет собственное имя - назван в честь ребенка одной из стран ЕС, ставшего победителем от своей страны в конкурсе на лучший детский рисунок, посвященный Galileo.

Созданный наземный комплекс управления системой включает в себя центры управления в Европе и глобальную сеть передающих и принимающих станций. Главный центр управления Galileo расположен в долине осушенного озера Фучино, в итальянской провинции Аквила.

Планы

Полностью развернуть навигационную систему Galileo до 30 аппаратов (24 действующих и шесть резервных) планируется к 2020 году. С помощью сигналов со спутников пользователи смогут определять свое местоположение в любой точке Земли. Сигнал с координатами высокой точности будет доступен не только государственным пользователям, но и коммерческим заказчикам.