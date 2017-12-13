Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Одобрен эскизный проект ракеты "Союз-5"

14.12.2017 ТАСС 514 0
-1
Понравилась новость?
 +2

Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC

В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" также рассмотрели цели, задачи и состав комплекса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" одобрен эскизный проект ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом говорится в сообщении корпорации.

Во время заседания были рассмотрены результаты разработки эскизного проекта "Союза-5", в том числе цели, задачи, состав комплекса, а также эскизные проекты составных частей.

"Президиум научно-технического совета принял решение одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании генконструктор Евгений Микрин, "Союз-5" "должен обеспечить реализацию перспективных космических проектов... в первую очередь - лунной программы".
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
Луна
Союз-5 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.12 19:58
  • 25
Российские авиаконструкторы готовы возобновить работы по созданию самолетов вертикального взлета для новых авианосцев
  • 14.12 19:56
  • 3
"Калашников" в пятом поколении
  • 14.12 19:44
  • 32
Новые крылья ВВС России
  • 14.12 19:11
  • 4
Рогозин раскритиковал выводы "Роскосмоса" о неудачном пуске с Восточного
  • 14.12 18:57
  • 2
Американский эсминец-убийца попал в новую аварию
  • 14.12 18:56
  • 2
Канада разрешила поставку летального оружия Украине
  • 14.12 18:34
  • 2
Видео: Во Вьетнаме создали роботизированную версию советской зенитки
  • 14.12 18:31
  • 7
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 14.12 18:25
  • 5
США спасут атакованный Россией международный спутник
  • 14.12 18:14
  • 107
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 14.12 18:02
  • 2
Видео: Рязанские десантники "вступили в бой" с белорусскими водолазами
  • 14.12 15:48
  • 965
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.12 15:39
  • 95
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 14.12 15:12
  • 2
Американцы испытали крылатые ракеты
  • 14.12 14:57
  • 3
Неприкаянный "Замволт". Почему "суперэсминцу" ВМС США нет места во флоте
другие обсуждаемые темы