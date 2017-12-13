Одобрен эскизный проект ракеты "Союз-5"
|
|
Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC
В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" также рассмотрели цели, задачи и состав комплекса
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" одобрен эскизный проект ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом говорится в сообщении корпорации.
Во время заседания были рассмотрены результаты разработки эскизного проекта "Союза-5", в том числе цели, задачи, состав комплекса, а также эскизные проекты составных частей.
"Президиум научно-технического совета принял решение одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - говорится в сообщении.
Как отметил на заседании генконструктор Евгений Микрин, "Союз-5" "должен обеспечить реализацию перспективных космических проектов... в первую очередь - лунной программы".
|
13.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год
20.07.2017 РКК "Энергия" разработала новую схему пилотируемого полета на Луну
10.07.2017 Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
07.07.2017 Источник: первый летный образец российской сверхтяжелой ракеты будет облегченным
06.07.2017 Источник: РФ в ближайшие недели приступит к проектированию сверхтяжелой ракеты
20.06.2017 Деньги в небо
09.06.2017 Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
30.09.2015 «Ангаре» нужна альтернатива — часть I