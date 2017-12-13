Одобрен эскизный проект ракеты "Союз-5"



Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC Источник: © Валерий Матыцин/ТАСC

В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" также рассмотрели цели, задачи и состав комплекса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. В ходе заседания научно-технического совета в РКК "Энергия" одобрен эскизный проект ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом говорится в сообщении корпорации.

Во время заседания были рассмотрены результаты разработки эскизного проекта "Союза-5", в том числе цели, задачи, состав комплекса, а также эскизные проекты составных частей.

"Президиум научно-технического совета принял решение одобрить рассмотренные материалы эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса для летно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - говорится в сообщении.

Как отметил на заседании генконструктор Евгений Микрин, "Союз-5" "должен обеспечить реализацию перспективных космических проектов... в первую очередь - лунной программы".