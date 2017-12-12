Песков: определять ответственность за аварию РБ "Фрегат" должны профессионалы



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Пресс-секретарь президента России отметил, что в данном вопросе не уместны любительские или бюрократические заключения

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что если к неудавшемуся запуску с космодрома Восточный привели какие-то просчеты, то за них кто-то должен нести ответственность. Однако при этом представитель Кремля предупредил, что определением этих вопросов должны заниматься исключительно профессионалы.

"Если к нештатной ситуации, по-русски говоря - к аварии, привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен нести", - сказал Песков журналистам. И подчеркнул: "Вряд ли здесь уместны какие-то любительские или просто бюрократические заключения, этого не должно быть, здесь должны быть профессиональные суждения".

Пресс-секретарь президента РФ признался, что у него "пока не было времени детально ознакомиться с заключением" комиссии, расследовавшей причины неудавшегося запуска. По его мнению, поэтому "было бы неверно, что-то сказать" по итогам работы комиссии. "Очевидно, что если произошла нештатная ситуация, значит, что-то пошло не так и, безусловно, здесь должен быть какой-то сбой и какие-то неверные действия, которые к этому сбою привели", - заметил он.

Отвечая на вопрос, должен ли кто-то из высшего руководства космической отраслью нести ответственность в подобных случаях, Песков отметил, что это "зависит от того, что стало реальной причиной и имеется ли консенсус относительно этих причин или не имеется среди специалистов в первую очередь". "Конечно, здесь какие-то любительские заключения вряд ли применимы, все-таки это высокотехнологичная область", - подчеркнул представитель Кремля.

Авария разгонного блока (РБ) "Фрегат" с 19 спутниками, который был запущен с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года, произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов.

По его словам, специальная комиссия завершила работу и однозначно установила причину аварии. Она связана с несовершенством алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", впервые проявившемся только при этом запуске. "Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты и блока на стартовом комплексе космодрома Восточный", - озвучил Иванов официальное заключение комиссии.

В результате разгонный блок после отделения от третьей ступени ракеты-носителя начал поворачиваться не в ту сторону, не успел закончить маневр за 55 секунд и после включения двигательной установки потерял ориентацию и упал, уточнил Иванов.