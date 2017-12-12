Бомбившие боевиков в Сирии самолеты вернулись в Калужскую область
|
|
Дальние бомбардировщики Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
АЭРОДРОМ ШАЙКОВКА (Калужская область), 12 дек - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, прибыли в Калужскую область, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Самолеты приземлились в месте постоянной дислокации после перелета из Северной Осетии.
В торжественных мероприятиях по этому случаю участвовали командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военных.
Командующий поздравил личный состав с возвращением и успешным выполнением боевых задач. Этого смогли достичь благодаря "грамотному обслуживанию и эффективному боевому применению авиационной техники, а также соблюдению безопасности полетов", отметил он.
Накануне Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки из Сирии. Выступая на российской базе в сирийском Хмеймиме, президент заявил, что военнослужащие блестяще выполнили свою задачу. Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
|
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.12.2017 Успехи сирийской военной кампании России
30.11.2017 Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
28.09.2017 Крики о том, что идет русский волк, могут иметь последствия (Svenska Dagbladet, Швеция)
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
23.11.2016 Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
28.09.2016 Хроника пикирующих бомбардировщиков
26.01.2015 Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
12.11.2013 Сценарии возможного военного конфликта РФ и США: комментарий к статье эксперта РСМД Валерия Алексеева