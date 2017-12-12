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Бомбившие боевиков в Сирии самолеты вернулись в Калужскую область

13.12.2017 РИА Новости 184 0
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3. Архивное фото
Дальние бомбардировщики Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

АЭРОДРОМ ШАЙКОВКА (Калужская область), 12 дек - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, прибыли в Калужскую область, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Самолеты приземлились в месте постоянной дислокации после перелета из Северной Осетии.

В торжественных мероприятиях по этому случаю участвовали командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители движения "Юнармия", ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военных.

Командующий поздравил личный состав с возвращением и успешным выполнением боевых задач. Этого смогли достичь благодаря "грамотному обслуживанию и эффективному боевому применению авиационной техники, а также соблюдению безопасности полетов", отметил он.

Накануне Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки из Сирии. Выступая на российской базе в сирийском Хмеймиме, президент заявил, что военнослужащие блестяще выполнили свою задачу. Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
12.12.2017
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Россия
Сирия
Продукция
Ту-22
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ООН
Персоны
Путин Владимир

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