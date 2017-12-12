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В Ираке заметили "обезглавленные" польско-украинские БТР-80УП

13.12.2017 Российская газета 479 0
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БТР-80УП
БТР-80УП, Багдад.
Источник: pic.twitter.com/Yj1LBcdWah

В минувшее воскресенье в Багдаде был проведен военный парад в честь победы над террористами запрещенной в России группировки "ИГ". По улицам иракской столицы проехала военная техника, которая была закуплена в разных странах мира.

БТР-80УП без башни, Багдад pic.twitter.com/Yj1LBcdWah

- Komandante (@KomandanteS17) 12 декабря 2017 г.

Военные эксперты обратили внимание на "обезглавленные" польско-украинские бронетранспортеры БТР-80УП. Лишенные башен, без штатного вооружения (14,5-мм пулемет КПВТ со 7,62-мм спаренным ПКТМ) эти бронемашины выглядят очень странно.

Непонятно, кто таким образом изуродовал неплохо показавшие себя в различных военных конфликтах бронетраспортеры. Возможно, это сделали украинские специалисты из Николаева, когда иракцы, кроме обычных машин, захотели получить еще штабные версии БТР. Но такая техника обычно оснащается дополнительным комплектом радиостанций. Здесь же всего одна антенна.

Возможно, из-за больших потерь иракцы теперь вынуждены использовать их для транспортировки пехоты.

Примерно 100 БТР-80УП при посредничестве польской стороны были приобретены на Украине 12 лет назад.

На экспорт пошли машины, которые достались ВСУ в наследство от Советской армии. Как видно на фото, бронетранспортер получил дополнительное бронирование бортов и лобовой части. Еще одной особенностью данной модификации является отсутствие водомета на этих "восьмидесятках", который, в принципе, не очень нужен в иракских условиях.

На БТР-80УП был установлен двигатель Д-80 мощностью 300 л.с., что позволило потяжелевшей машине сохранить прежние характеристики подвижности.

Кроме штабных машин иракцы получили разведывательные и санитарные модификации.

Несмотря на то, что эти бронетранспортеры активно использовались в боях против террористов, особой любви иракских военных они не снискали. Очень часто эту технику бросали в исправном состоянии или с небольшими повреждениями.


Алексей Моисеев
12.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Польша
Россия
Украина
Продукция
БТР-80
КПВТ
ПКТМ
Издания
Военный Парад

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