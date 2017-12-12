Комиссию по выявлению ответственных за аварию "Фрегата" возглавит глава Роскосмоса



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам Игоря Комарова, до конца декабря комиссия должна сделать вывод о причинах произошедшего

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров во вторник сообщил журналистам, что будет председателем комиссии по выявлению ответственных за аварию разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками, запущенного 28 ноября с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б".

По словам Комарова, комиссия Роскосмоса "определяет меру ответственности" должностных лиц организаций отрасли, участвовавших в подготовке и проведении пуска 28 ноября с Восточного. Она должна, в частности, выявить, "были ли нарушения регламентов, как это повлияло, могло ли быть причиной ситуации". "До конца месяца комиссия должна сделать вывод", - уточнил Комаров.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный 28 ноября в 08:41 мск. В ходе планового первого сеанса установить связь с блоком и аппаратами не удалось. Вероятнее всего разгонный блок со спутниками упал в северной части Атлантического океана.

Как установила аварийная комиссия, авария случилась из-за того, что "Фрегат" рассчитал свой разворот в ходе запуска с Восточного по часовой стрелке. В результате разгонный блок после отделения от третьей ступени ракеты-носителя начал поворачиваться не в ту сторону, не успел закончить маневр за 55 секунд и после включения двигательной установки потерял ориентацию и упал.