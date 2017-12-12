Под маркой "Ми": самые уникальные вертолеты Миля



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В честь 70-летия создания знаменитого вертолетостроительного бюро ТАСС рассказывает о самых необычных и интересных проектах легендарного завода

12 декабря 70 лет назад в Москве было создано опытно-конструкторское вертолетостроительное бюро под руководством авиаконструктора Михаила Миля.

За всю историю бюро было спроектировало 13 основных моделей вертолетов — от легкого до сверхтяжелого классов, в том числе самый популярный в мировой истории — Ми-8. Сегодня Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля (входит в холдинг "Вертолеты России") — один из самых известных мировых разработчиков вертолетной техники, чьи машины эксплуатируются более чем в 100 странах и составляют основу вертолетной авиации РФ и ряда государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По данным "Рособоронэкспорта", в странах ближнего зарубежья продолжает эксплуатироваться значительное количество вертолетов типа Ми-8, Ми-24 и Ми-26. Популярность именно этих машин обусловлена относительно невысокой стоимостью и наличием обученного летного и технического состава.

Ми-1 – первый серийный

Первый советский серийный вертолет, изначально назывался "геликоптер Миля — 1". Первый полет совершил в 1948 году. Введен в эксплуатацию в 1951-м, а спустя три года началось его серийное производство.

Вертолет Ми-1. Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Машина оснащалась двигателем мощностью 575 л.с. и могла передвигаться со скоростью до 170 км/ч на высоте не более трех км. В кабине, помимо пилота, могли находиться еще два пассажира. Машина строилась по классической одновинтовой схеме с трехлопастными несущим и хвостовым винтами.

Многие десятилетия вертолеты Ми-1 активно использовались как в гражданской авиации, так и в вооруженных силах страны. Ми-1 использовались для доставки почты и грузов, для эвакуации больных и раненых из труднодоступных районов, обработки сельскохозяйственных угодий. Всего было создано около десятка модификаций для различных условий эксплуатации. Производство вертолета прекратилось в 1960 году. Всего было построено более 2600 машин.

Большинство вертолетов, которые изготавливали в Польше, закупал Советский Союз. Поляки разработали две свои модификации вертолета — SM-1 и SM-2.

Кстати, в 1957 году испытывался модернизированный вариант Ми-1Т — военный укладчик телефонных линий связи. На борта навешивались контейнеры с бухтами телефонного провода, которые позволяли проложить в одном полете линию связи длиной 13 км.

Ми-8 – самый массовый

Один из самых массовых вертолетов в истории, в настоящее время в 92 странах мира зарегистрировано более пяти тысяч вертолетов семейства Ми-8/17. С 1991 года инозаказчикам было поставлено более 1,5 тыс. машин.

Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1. Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В народе Ми-8 получил прозвище "Коля" или "Мыколка". Первый полет совершил 24 июня 1961 года. Эксплуатируется с 1965 года, было выпущено более 12 тыс. экземпляров.

Машина оснащается двумя двигателями по 2000 л.с. каждый, позволяющими развить скорость до 270 км/ч. Ранние представители семейства Ми-8 летают еще со времен войны во Вьетнаме и хорошо зарекомендовали себя во всех локальных конфликтах последних 40 лет.

Всего разработано более 130 модификаций Ми-8, включая значительно модернизированные варианты — Ми-8МТ, Ми-17, Ми-171 — для гражданских и военных эксплуатантов.

Наиболее популярной моделью является Ми-17-1В. Причем до 90% этих вертолетов идет на экспорт. Данная модель может иметь разную комплектацию, для России и стран СНГ популярна модель Ми-171Ш. С 2016 года российские войска получают новую модификацию Ми-8 для работы в условиях Арктики — Ми-8АМТШ-ВА.

Согласно докладу аналитического центра Flight International (посвященному перспективам развития военно-воздушных сил стран мира — прим. ТАСС), по состоянию на конец 2015 года в мире насчитывалось 2555 вертолетов семейства Ми-8/17. Они составляли 13% от мирового парка вертолетной техники.

Ми-10К – "летающий кран"

Гражданская модификация военного транспортного вертолета Ми-10, оптимизированная для выполнения строительно-монтажных работ, — "летающий кран". Это вариант с "короткими ногами" и дополнительной кабиной пилота под фюзеляжем.

Специализированный военно-транспортный вертолет Ми-10К. Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Первый полет состоялся в июне 1965 года, а производство началось в 1975 году. Было выпущено 17 машин и четыре переоборудовано из базовых Ми-10. Конструкторы полностью отказались от гидрозахватов и внешней платформы, уменьшили высоту шасси, что снизило вес и лобовое сопротивление. Вместо не оправдавших себя телекамер для управления вертолетом при погрузке-разгрузке Ми-10К был оборудован второй — подвесной — кабиной летчика с круговым обзором и третьим комплектом рычагов управления.

Опытный Ми-10 23 сентября 1961 года установил рекорд грузоподъемности в 15 103 кг на высоту 2200 м. Выпуск серийного Ми-10, начатый в 1964 году, составил всего 24 единицы. Широкого применения эти машины не нашли, так как фиксация груза гидрозахватами требовала оборудования грузов ответными узлами.

Ми-12 – самый грузоподъемный

Самый тяжелый и грузоподъемный вертолет за всю историю мировой авиации. Первый полет состоялся 10 июля 1968 года. 6 августа 1969 поднял груз в 44 205 кг на высоту 2255 м, установив мировой рекорд грузоподъемности для вертолетов, который не побит до сих пор. Всего на Ми-12 установлено семь мировых рекордов.

За создание сверхтяжелого вертолета ОКБ Миля было награждено призом И.И. Сикорского, присуждаемым Американским геликоптерным обществом за выдающиеся достижения в вертолетной технике.

Главная отличительная особенность Ми-12 — боковое расположение винтов на крыльях обратного сужения. Машина создавалась как сверхтяжелый транспортный вертолет с грузоподъемностью не менее 30 тонн для перевозки межконтинентальных баллистических ракет для частей РВСН. 105-тонный "тяжеловес" поднимали в воздух четыре двигателя по 6500 л.с. каждый. Ми-12 мог развивать скорость до 260 км/ч. Экипаж — шесть человек.

Переднюю часть фюзеляжа занимала двухэтажная кабина. В хвостовой части был силовой трап с боковыми створками, которые при раскрытии образовывали проем для въезда техники и погрузки грузов. Центральную часть вертолета занимал гигантский грузовой отсек. Однако необходимости в таком гиганте у военных не было, и оба вертолета были превращены в экспонаты музея. Однако опыт проектирования и испытаний этих исключительных машин не пропал даром впоследствии.

Ми-14 – вертолет-амфибия

Единственный отечественный вертолет-амфибия берегового базирования. Серийное производство организовано в конце 1973 года. В 1973–1986 годах было изготовлено 273 экземпляра.

Подобная машина была крайне необходима ВМФ СССР для ведения борьбы с подводными лодками противника. Однако вертолет широко использовался и в мирных целях: для перевозки пассажиров и грузов, проведения поисково-спасательных работ и тушения лесных пожаров. Создан на базе вертолета Ми-8, основные модификации: противолодочный (Ми-14ПЛ), спасательный (Ми-14ПС), тральщик (Ми-14БТ).

Главное конструктивное отличие Ми-14 от Ми-8 — установка герметичного лодочного днища вместо силового пола, благодаря чему вертолет может садиться на воду при волнении моря до 3–4 баллов. Ми-14 получил дополнительные топливные баки, которые позволяли ему проводить длительное воздушное патрулирование. Эта машина стала первым советским вертолетом с убирающимся шасси.

Сейчас Ми-14 сняты с вооружения российского флота, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Еще четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.

В ходе международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге 2 июля 2015 года холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представил проект возобновления производства Ми-14. Предполагается, что вертолет подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.

Мы очень рассчитываем на Ми-14 в новом облике. Это связано еще с освоением нашего арктического побережья, мы не имеем сегодня вертолетов с такими характеристиками, которые могли бы использовать в Арктике

Юрий Борисов

заместитель министра обороны РФ

Ми-14 обладает рядом уникальных характеристик, в том числе по грузоподъемности и возможности посадки на водную поверхность, отметил замминистра в 2015 году в ходе визита на Казанский вертолетный завод. По его словам, Ми-14 не выпускался в течение последних 20 лет, поэтому сейчас идет речь о возобновлении производства новой модификации этого вертолета, которая будет соответствовать современным требованиям.

Ми-24 – "летающая БМП"

Самый воюющий в мире вертолет, принял участие более чем в 30 локальных конфликтах: в боевых действиях в Памирских горах, в ущельях Кавказа, в тропических лесах Экваториальной Африки и в знойных азиатских пустынях. Первый советский боевой вертолет. Боевая слава к нему пришла в Афганистане, где он получил прозвище "Крокодил".

Вертолеты Ми-24. Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Ми-24 — единственный ударный вертолет, способный выполнять десантные функции, — "летающая БМП". Предназначен для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, может выполнять транспортные функции. Первый полет совершил 19 сентября 1969 года. Серийно выпускался с 1970 по 1989 год, в общей сложности произведено около 3500 экземпляров.

В 1978 году на нем был установлен абсолютный мировой рекорд скорости полета для вертолетов — 368,4 км/ч.

В настоящее время Ми-24 состоит на вооружении порядка 45 стран. В общей сложности, в 1991–2014 годы иностранные заказчики получили 171 боевую машину.

Ми-24 стал символом транспортно-боевого вертолета. Наибольшей популярностью с 1991 года пользовались модели Ми-24П с пушечным вооружением. Также поставлялись и Ми-24В, оснащенные счетверенным 12,7-мм пулеметом. Сегодня в войска поступает усовершенствованная модификация — Ми-35.

Ми-26 – "летающая корова"

Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет. За свои габариты получил неофициальное название "летающая корова".

Ми-26 предназначен для выполнения транспортных, эвакуационных, противопожарных и других задач. Первый полет совершил 14 декабря 1977 года. Серийно производится с 1980 года по настоящее время, выпущено более 300 экземпляров. Построен по одновинтовой схеме с восьмилопастным несущим и пятилопастным рулевым винтами, оснащен двумя газотурбинными двигателями и неубирающимся трехопорным шасси. В зависимости от модификации экипаж может состоять из пяти-шести человек. Максимальная скорость — 270 км/ч, максимальная дальность полета с основными баками — 800 км, практический потолок — 4600 метров. Способен нести на борту до 85 десантников или 60 раненых на носилках, либо до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.

Россия является мировым лидером в сегменте сверхтяжелых вертолетов, а Ми-26 — наш рекордсмен по грузоподъемности — сегодня востребован и в России, и за рубежом. Мы прикладываем все усилия для строгого соблюдения сроков поставки, ведь эти вертолеты незаменимы при выполнении целого ряда задач, стоящих перед Министерством обороны. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем вопрос модернизации Ми-26 в интересах военного ведомства

Андрей Богинский

генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

На базе Ми-26 разработано порядка 15 модификаций. В 2015 году холдинг "Вертолеты России" приступил к серийному производству модернизированной версии — Ми-26Т2. Она оснащена новой авионикой, которая позволяет сократить экипаж с пяти до двух-трех человек и использовать вертолет ночью. Кроме того, он не требует специальных аэродромных средств технического обслуживания и приспособлен к долгому автономному базированию.

В 1996 году машина установила рекорд — подняла на высоту 6500 метров 224 парашютиста. В 2009 году Ми-26Т транспортировал 27-метровый катамаран Alinghi 5, а затем пассажирский самолет Ту-134. Таких операций не выполнял ни один вертолет за всю историю вертолетостроения. Кстати, в 2017 году вертолеты Ми-26 выполнили более 50 рейсов в арктической зоне на дальние расстояния, было доставлено около 600 т грузов.

Перспективный скоростной вертолет (ПСВ)

Летающая лаборатория ПСВ представляет собой экспериментальный летательный аппарат, созданный на базе вертолета Ми-24. Он оснащен новыми цельнокомпозитными лопастями несущего винта. Некоторые элементы фюзеляжа летающей лаборатории доработаны, что значительно снижает сопротивление воздуха и улучшает аэродинамику вертолета на больших скоростях. Планируется, что машина пойдет в серию с 2022 года и сможет развивать скорость до 500 км/ч.

ЛЛ ПСВ. Источник: http://helico-russia.ru/

Вертолет впервые поднялся в воздух в конце декабря 2015 года в летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени Миля.

Основной целью проекта ПСВ является создание научно-технического задела, чтобы увеличить скорость вертолетов в 1,5 раза по сравнению с серийными машинами, которые выпускаются в настоящее время.

Стоит отметить, что полученный в ходе выполнения данных работ научно-технический задел может быть использован в программах модернизации существующих вертолетов

пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

На данной машине впервые была достигнута скорость свыше 400 км/ч с использованием классической схемы с одним несущем винтом. Иностранные производители также добились подобных скоростей, но лишь с использованием схемы с пропульсивным винтом.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службу холдинга "Вертолеты России"