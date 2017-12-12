Российские военные в Абхазии уничтожили наступающие танки "противника"
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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии во время тренировки. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Личный состав разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках тренировки в составе разведывательных огневых контуров уничтожили наступающие танки условного противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
На полигоне Нагвалоу в условиях прибрежной местности артиллеристы с применением 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани" вели огонь по целям с помощью координат, поступивших от пунктов управления разведывательных огневых контуров, отметил Астафьев.
"Всего было поражено свыше 40 мишеней, имитирующих тяжелую бронетехнику противника на удалении более четырех тысяч метров", - сказал Астафьев.
После каждого залпа артиллерийские расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции, добавил начальник пресс-службы.
В составе разведывательных огневых контуров вместе с артиллерийскими подразделениями выполняли свои задачи разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов базы, уточнил Астафьев.
В течение тренировки координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов управления, разведки и связи "Стрелец" на пункты управления. Всего было отработано свыше 50 нормативов по разведке местности для обнаружения мишеней, дополнил представитель ЮВО.
Всего в учебном мероприятии участвовали около 500 военнослужащих базы, было задействовано свыше 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Акация" на базе гусеничной бронемашины СУ-100, заключил начальник пресс-службы.
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12.12.2017
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