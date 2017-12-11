Запуск с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с военным спутником перенесен на 2018 год - источник



Ракета-носитель "Союз-2.1В".

Источник: Роскосмос Ракета-носитель "Союз-2.1В".Источник: Роскосмос

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Четвертый запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником, планировавшийся на конец декабря, перенесен на следующий год, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

"Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником с космодрома Плесецк, планировавшийся на 27 декабря, отложен на следующий год", - сказал источник.

Он не уточнил, связан ли перенос с техническими или организационными причинами.

Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015.

Предыдущие два пуска "Союза-2" с северного космодрома состоялись, соответственно, 25 мая и 23 июня этого года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", использовавшимся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.