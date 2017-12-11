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В Минобороны РФ пожелали китайским товарищам достижений при строительстве социалистического общества

12.12.2017 Интерфакс-АВН 176 0
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Китайские туристы на границе с Северной Кореей
Китайские туристы на границе с Северной Кореей.
Источник: © AFP 2017, Greg Baker

Работа с обращениями граждан - мощный инструмент в борьбе с коррупцией, считает замминистра обороны РФ Садовенко

Москва. 11 декабря. ИНЕТРФАКС-АВН - Замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко в понедельник встретился в Москве с заместителем руководителя канцелярии Объединенного совещания Центрального комитета Коммунистической партии Китая по работе с обращениями граждан Чжаном Эньси, информирует военное ведомство.

"Как отметил в ходе беседы Ю.Садовенко, в России "с большим интересом следили за 19-м съездом Коммунистической партии Китая, на котором были определены приоритеты деятельности на ближайшие десятилетия". Он пожелал гостям из КНР "новых достижений в реализации стратегии построения социалистического общества с китайской спецификой", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Ю.Садовенко предложил обменяться опытом в "такой важной и чувствительной сфере, как взаимодействие власти и общества".

По его словам, для руководства Минобороны РФ обращения граждан служат важным источником информации, которая систематически анализируется и представляется главе военного ведомства для принятия решений.

"Работа с обращениями граждан становится все более мощным инструментом в борьбе с коррупцией. По существу, она ведется у нас в стране на всех уровнях государственного управления, она становится делом всего общества, каждого гражданина", - подчеркнул Ю.Садовенко.

Он рассказал китайским коллегам, что основу системы работы с обращениями граждан составляют общественные приемные в Москве, во всех военных округах и на флотах: от Владивостока до Калининграда. Активно применяется практика выездных приемных. С 2014 по 2017 год аппаратом министра обороны проведено 12 таких выездных приемов граждан. "В них принимали участие лучшие профильные специалисты Минобороны России", - отметил Ю.Садовенко.

В завершение встречи для китайской делегации была организована ознакомительная экскурсия по Национальному центру управления обороной РФ.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Китай
Россия
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Минoбороны РФ

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