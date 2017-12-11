Военные летчики в ходе учений отработали ночной уход от средств ПВО противника на Урале
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Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в маневрах было задействовано более 20 вертолетов
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учений в Челябинской области отработали уход от средств ПВО условного противника. В маневрах было задействовано более 20 вертолетов, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8 выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности. Пилоты совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника", - отметили там.
В ЦВО добавили, что учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.
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11.12.2017
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