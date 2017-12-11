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Военные летчики в ходе учений отработали ночной уход от средств ПВО противника на Урале

12.12.2017 ТАСС 90 0
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Вертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24.
Источник: © Ростислав Кошелев/ТАСС

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что в маневрах было задействовано более 20 вертолетов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Летчики армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учений в Челябинской области отработали уход от средств ПВО условного противника. В маневрах было задействовано более 20 вертолетов, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-26 и Ми-8 выполнили полеты на предельно малой высоте с ориентиром на рельеф местности. Пилоты совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО с подавлением радиолокационных средств условного противника", - отметили там.

В ЦВО добавили, что учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и приборов ночного видения.
11.12.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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