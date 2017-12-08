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Опасный вирус может напасть на солдатские казармы

08.12.2017 Ангелина Титова 314 0
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С 2020 года Минздрав планирует массово и бесплатно прививать от ротавирусной инфекции, в том числе военнослужащих Российской армии.


Об этом на конференции «Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания» сообщил замруководителя Минздрава РФ Сергей Краевой. На данный момент в стране нет достаточного количества вакцин. Минздраву и Минпромторгу предстоит разработать отечественные лекарства.


Однако пока не существует эффективной вакцины против норовируса – напасти практически идентичной ротавирусу. Оба этих недуга вызывают острый гастроэнтерит, сопровождающийся диареей и рвотой. Кроме того, они достаточно распространены во всем мире. По информации журнала The Lancet Infectious Diseases (Англия), в каждом пятом случае острого гастроэнтерита виноват норовирус. Геннадий Онищенко также заявил, что норовирус – главная причина желудочно-кишечных инфекций в детских оздоровительных лагерях.


При этом вирусы распространяются крайне легко и быстро, а передаются как воздушно-капельным путем, так и при простом рукопожатии, поэтому вполне способны порождать массовые эпидемии. Ситуация осложняется тем, что врачи не всегда способны отличить инфекцию от отравления, поэтому зачастую назначают неверные методы лечения.

Чаще всего ротавирусы и норовирусы поражают детей, но это не значит, что инфекция не может коснуться взрослых, особенно в местах скопления людей. В середине лета в лондонской гостинице, где проживало множество легкоатлетов, участвующих в чемпионате мира, была зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. От нее пострадали 30 спортсменов, некоторым пришлось покинуть гостиницу, чтобы не подхватить инфекцию.


Лечение при отравлении.
Источник: http://okeydoc.ru/wp-content/uploads/2016/07/lechenie-pri-otravlenii-gribami-slozhnyy-process-1.jpg

Зачастую норовирус поражает и солдат. Известен случай, когда из-за вирусной вспышки в австрийской армии небоеспособными оказались около 90 военнослужащих. И хотя острая стадия болезни проходит через несколько дней, солдат пришлось поместить в лазарет, чтобы избежать осложнений. Подобный инцидент произошел в этом году и в Турции, где 35 армейцев были доставлены в больницы, а один из них находился в тяжелом состоянии. Там же, но чуть ранее, от ротавируса пострадало более 1000 солдат, один из них скончался. При этом некоторые местные депутаты уверяли, что на самом деле пострадало более 3000 человек.


Военнослужащие Вооруженных Сил РФ.
Источник: http://images.aif.ru/

В российской армии таких массовых заражений не происходило, но защита от ротавирусных инфекций нужна и нашим воинам. Уже сейчас им ставят прививки от ветряной оспы, пневмококковой инфекции, гриппа и менингококковой инфекции.


Ранее в Роспотребнадзоре официально заявили, что через продукты питания ротавирусная инфекция не передается. Поэтому не стоит путать отравление и инфекцию, ведь их лечение не аналогично. Тем более в российской армии все продукты и готовые блюда проходят тщательный лабораторный контроль, а еда готовится из сертифицированной продукции.


В отсутствие вакцины обезопасить себя от этих инфекций можно придерживаясь простых профилактических мер: часто мыть руки, особенно после посещения туалетов и общественных мест и после ухода за больными. Также необходимо проводить проветривание жилых помещений и влажную уборку. По возможности следует ограничить общение с носителями вируса.


Автор: Ангелина Титова
08.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Ангелина Титова
Материал размещен правообладателем
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Страны
Австрия
Великобритания
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год

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