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В США признали проблемы с комплексами Patriot

08.12.2017 Lenta.ru 541 0
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Американский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Президент благотворительного Фонда Плушерс, поддерживающего инициативы по предотвращению распространения ядерного оружия, Джо Сиринсионе назвал американские системы противоракетной обороны Patriot решетом. Колонку Сиринсионе опубликовало The National Interest.

"Если такие системы будут задействованы для защиты больших районов или целой страны, то мы рискуем вступить в войну с ошибочным убеждением, что у нас есть щит против ракет противника, тогда как все, что у нас есть, — это решето", — заявил эксперт. Таким образом аналитик отреагировал на неспособность Patriot сбивать ракеты Burkan-2H.

В начале декабря New York Times опубликовала статью о неспособности саудовских систем противоракетной обороны Patriot, купленных у США, сбить боевую часть Burkan-2H, запущенной йеменскими хуситами.

Вместе с тем, по информации издания, снаряд разорвался недалеко от цели, международного аэропорта Король Халид в Саудовской Аравии.

Ракеты Burkan-2H созданы в Йемене на основе советских Р-17 с участием, предположительно, Ирана. На перехват одной советской ракеты обычно отправляются четыре американских противоракеты. На вооружении Саудовской Аравии стоят американские Patriot второго и третьего поколений. Эр-Рияд планирует закупить российские системы ПРО С-400.
07.12.2017
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Страны
Иран
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Р-17
С-400 Триумф
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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