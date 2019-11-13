Нефтяные короли играют с огнем

Спонсоров ваххабитского подполья образумят "Калибры"

Отношения Москвы с аравийскими монархиями традиционно непросты, особенно с КСА. Интересы тоталитарного ваххабитского Эр-Рияда всегда сильно расходились с приоритетами и СССР, и новой России.

Эр-Рияд финансировал душманов ("Чем советский Афган отличается от американского") и одновременно обвалил цены на нефть, что добило советскую экономику и сильно поспособствовало краху СССР. Затем спонсировал и вооружал исламских боевиков на Северном Кавказе, чтобы отправить в небытие и Россию. Наконец, монархии во главе с Эр-Риядом организовали "арабскую весну", ударившую почти исключительно по странам, поддерживавшим хорошие отношения с Москвой. Особенно активно саудиты вкладывались в свержение президента Сирии Асада.

Когда в САР появился контингент ВС РФ, обсуждалась вероятность прямого военного столкновения с монархиями. Еще более серьезно эта тема дискутировалась после того, как истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик и мы оказались на грани войны с Анкарой. Тогда монархии рассматривались как ее естественные союзники.

С тех пор многое изменилось. Анкара стала едва ли не лучшим другом Москвы, шейхи перессорились между собой и с Эрдоганом, негласно признав свое поражение в Сирии. РФ и КСА совместно активно манипулируют нефтяными ценами (Саудовская Аравия как главная страна в ОПЕК, Россия как первая среди независимых нефтедобытчиков). Тем не менее никуда не делись коренные расхождения геополитических интересов, что постоянно генерирует возможность возобновления и эскалации конфликтов.

“ Если ПВО КСА придется отражать удар российских и иранских ракет, она быстро захлебнется< ”

К тому же никакие проблемы Ближнего Востока, включая сирийскую тематику, не решены. Соответственно любые события в САР или где-то еще могут привести к прямому военному противостоянию. Например, шейхи решат отправить свой контингент в Сирию на замену американскому и нарвутся на прямое столкновение с правительственной армией, за которым может случиться и конфликт с ВС РФ. Или будет слишком заметна "рука монархий" в поддержке ваххабитского подполья внутри России. Возможны и другие варианты.

Война с монархиями осложняется географией: ни одна из них с Россией не граничит. И с Сирией непосредственно соседствует только Иордания, участие которой в клубе монархий неочевидно. Поэтому война окажется дистанционной. Достать до российской территории (только до южных районов европейской части) могут лишь БРСД китайского производства DF-3 и DF-21, стоящие на вооружении ВС КСА ("Королевство без царя в голове"). Собьют ли их российские ЗРС С-300ПМ и С-400 – вопрос неоднозначный. Скорее да, чем нет, но опять-таки возможны варианты. Еще более интересный вопрос – несут ли саудовские БРСД ядерные заряды ("родные" китайские или пакистанские). Впрочем, если хотя бы один ЯЗ взорвется на нашей территории, королевство проживет не более часа.

У России арсенал средств, которыми она может достать противника, велик. Правда, если ЯО применено не будет, возможности ответа заметно сокращаются. БРСД в ВС РФ нет вообще, МБР – только в ядерном снаряжении, к тому же против монархий они избыточны по дальности. В ядерном оснащении существовали и стратегические КРВБ Х-55 и КРМБ "Гранат". Но в последнее время на вооружении ВВС и ВМФ РФ появились и прошли испытания на сирийском поле боя неядерные КРВБ Х-555 и Х-101, КРМБ "Калибр". Дальность полета Х-101 превышает пять тысяч километров, Х-555 и "Калибров" составляет 1500–2500 километров.

Ту-160 и Ту-95, базирующиеся в Энгельсе, над Каспийским морем могут отстреляться по любой точке Аравийского полуострова, АПЛ СФ – из восточной части Средиземного, АПЛ ТОФ – из акватории Аравийского моря. Для бомбардировщиков и АПЛ это будет чисто техническая задача, поскольку противодействие со стороны противника не предполагается.

Почти все монархии сейчас вооружены американской ЗРС "Пэтриот", а в ВС ОАЭ имеется еще и система ПРО ТНААD ("Миражи самостоятельности"). Видимо, скоро такая же появится и у саудитов. Насколько это вооружение окажется эффективным против российских КРВБ и КРМБ, сказать сложно, если принимать во внимание уровень боевой подготовки арабских расчетов. Опыт борьбы с примитивными БР йеменских хоуситов и с их же кустарными дронами не дает военно-политическому руководству КСА повода для оптимизма. Другое дело, что количество КРВБ и КРМБ в российских арсеналах ограниченно, они недешевы. Вполне вероятно, что одними этими ракетами целей войны достичь не удастся, тогда нужно будет отправлять в воздушное пространство монархий боевые самолеты. В этом случае проблема преодоления местной ПВО станет более серьезной. Наиболее благоприятен вариант, когда КРВБ и КРМБ полностью расходуются на подавление ПВО (как наземной, так и истребителей на аэродромах), а затем наша авиация действует свободно. Хватит ли России для этого ракет? Судя по опыту действий саудовской ПВО в войне с хоуситами, хватит просто в силу бездарности противника.

Обсуждая такую операцию, необходимо иметь в виду, что военной авиации РФ придется пересекать чужие границы. Проще всего, если Иран, являющийся главным геополитическим противником монархий и КСА, в частности, позволит России использовать свое воздушное пространство. Тогда российская авиация может получить и его аэродромы. Для ВКС РФ при остром дефиците самолетов-заправщиков это будет чрезвычайно выгодно. Еще важнее то, что в этом случае ВС Ирана ("В музее союзника") примут участие в боевых действиях. Если ПВО КСА придется одновременно отражать удар российских и иранских ракет, она очень быстро захлебнется.

Представить, что на стороне монархий против России начнут воевать США, невозможно, другие варианты оказания помощи исключены. Шансов выстоять против коалиции России и Ирана у шейхов нет.

После завершения операции ИРИ становится региональной сверхдержавой, ее амбиции взлетают до небес. В итоге спустя время Тегеран почти неизбежно нарывается на совместный удар США и Израиля ("Ормузский фронт с каспийским тылом"). И в этом случае уже Россия останется в стороне.

Вероятность реализации такого сценария крайне мала. Но не нулевая – слишком сложна и динамична геополитическая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (807) за 12 ноября 2019 года