Чем вооружат танки вместо обычных пушек
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Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов
Место привычной пушки на танках уже в скором времени могут занять принципиально новые орудия.
Вместо пороховой пушки на танки могут начать устанавливать электротермохимическое или электромагнитное орудие, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. В эксклюзивном интервью "РГ" он отметил, что в разработке электромагнитного способа метания снаряда, которая продолжается уже достаточно давно, пока так и не было достигнуто значимых успехов. По слова эксперта, основные проблемы связаны с созданием подходящего источника питания, а также с быстрым изнашиванием материалов, обусловленным высокой скоростью снаряда.
Гораздо более перспективным вариантом, по мнению Мураховского, является электротермохимическая пушка. Ее создание в настоящий момент находится на этапе опытно-конструкторских работ, однако и тут не обошлось без проблем - сложно обеспечить стабильность выстрела.
Новые разработки позволяют компактнее разместить боекомплект и обеспечивают более высокую скорость снаряда, однако снижают надежность танкового комплекса вооружений и делают его более зависимым от условий окружающей среды, подытожил Виктор Мураховский.
Алексей Моисеев
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07.12.2017
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aleks55
546
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№1
08.12.2017 14:09
Про это говорят уже лет тридцать а воз и поныне там.
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Воин3D
1390
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№2
08.12.2017 18:07
https://vpk.name/news/200568_amerikancyi_zabrakovali_relsotronyi.html американцы сворачивают программу электромагнитных пушек.
В штангу эксперт попал.
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leonbor12
754
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№3
08.12.2017 20:55
Цитата, Воин3D сообщ. №2
В штангу эксперт попал.
Вот именно.
Мураховский дал интервью, а теперь, кому не лень перевирают сказанное.
Над этой темой работают уже десятки лет. По обеим направлениям достигнуты какие-то результаты. но если по электромагнитному амеры, на существующем технологическом уровне, решили свернуть работы, то электрохимическому работы продолжаются и результаты могут проявиться в недалеком будущем. Но, судя по всему, больших прорывов это не даст.
Возможно несколько возрастет скорость снаряда, станет более компактной боеукладка. Но для метательного заряда нужно обеспечит стабильность температуры, когда-то подогревать, а когда-то охлаждать, это демаскирующие признаки.
Подождем - увидим.
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