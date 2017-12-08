Чем вооружат танки вместо обычных пушек



Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов

Место привычной пушки на танках уже в скором времени могут занять принципиально новые орудия.

Вместо пороховой пушки на танки могут начать устанавливать электротермохимическое или электромагнитное орудие, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. В эксклюзивном интервью "РГ" он отметил, что в разработке электромагнитного способа метания снаряда, которая продолжается уже достаточно давно, пока так и не было достигнуто значимых успехов. По слова эксперта, основные проблемы связаны с созданием подходящего источника питания, а также с быстрым изнашиванием материалов, обусловленным высокой скоростью снаряда.

Гораздо более перспективным вариантом, по мнению Мураховского, является электротермохимическая пушка. Ее создание в настоящий момент находится на этапе опытно-конструкторских работ, однако и тут не обошлось без проблем - сложно обеспечить стабильность выстрела.

Новые разработки позволяют компактнее разместить боекомплект и обеспечивают более высокую скорость снаряда, однако снижают надежность танкового комплекса вооружений и делают его более зависимым от условий окружающей среды, подытожил Виктор Мураховский.

Алексей Моисеев