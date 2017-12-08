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Чем вооружат танки вместо обычных пушек

08.12.2017 Российская газета 859 3
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Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фото
Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов

Место привычной пушки на танках уже в скором времени могут занять принципиально новые орудия.

Вместо пороховой пушки на танки могут начать устанавливать электротермохимическое или электромагнитное орудие, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. В эксклюзивном интервью "РГ" он отметил, что в разработке электромагнитного способа метания снаряда, которая продолжается уже достаточно давно, пока так и не было достигнуто значимых успехов. По слова эксперта, основные проблемы связаны с созданием подходящего источника питания, а также с быстрым изнашиванием материалов, обусловленным высокой скоростью снаряда.

Гораздо более перспективным вариантом, по мнению Мураховского, является электротермохимическая пушка. Ее создание в настоящий момент находится на этапе опытно-конструкторских работ, однако и тут не обошлось без проблем - сложно обеспечить стабильность выстрела.

Новые разработки позволяют компактнее разместить боекомплект и обеспечивают более высокую скорость снаряда, однако снижают надежность танкового комплекса вооружений и делают его более зависимым от условий окружающей среды, подытожил Виктор Мураховский.


Алексей Моисеев
07.12.2017
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
aleks55
546
№1
08.12.2017 14:09
Про это говорят уже лет тридцать а воз и поныне там.
+2
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RU
Воин3D
1390
№2
08.12.2017 18:07
https://vpk.name/news/200568_amerikancyi_zabrakovali_relsotronyi.html американцы сворачивают программу электромагнитных пушек.

В штангу эксперт попал.
+1
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BY
leonbor12
754
№3
08.12.2017 20:55
Цитата, Воин3D сообщ. №2
В штангу эксперт попал.

Вот именно.
Мураховский дал интервью, а теперь, кому не лень перевирают сказанное.

Над этой темой работают уже десятки лет. По обеим направлениям достигнуты какие-то результаты. но если по электромагнитному амеры, на существующем технологическом уровне, решили свернуть работы, то электрохимическому работы продолжаются и результаты могут проявиться в недалеком будущем.  Но, судя по всему, больших прорывов это не даст.
Возможно несколько возрастет скорость снаряда, станет более компактной боеукладка. Но для метательного заряда нужно обеспечит стабильность температуры, когда-то подогревать, а когда-то охлаждать, это демаскирующие признаки.
Подождем - увидим.
+2
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