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"Вертолеты России" завершили передачу вертолетов Ка-52 в рамках Гособоронзаказа 2017 года

07.12.2017 АО «Вертолеты России» 102 0
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Вертолет Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
Вертолет Ка-52 Аллигатор. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Министерству обороны России все запланированные к поставке в 2017 году боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" производства ААК "Прогресс" (г.Арсеньев). Машины приняты представителями эксплуатирующих организаций и в настоящее время готовятся к отправке в войсковые части воздушным транспортом.


"Все запланированные к поставке вертолеты Ка-52 сданы представителям Минобороны Российской Федерации в срок и с надлежащим качеством. Обеспечение российских ВКС современными разведывательно-ударными вертолетами является для холдинга "Вертолеты России" одной из приоритетных задач и вкладом в укрепление обороноспособности страны", - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.


Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд Минобороны России с 2007 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.


Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, системой радиоэлектронной защиты, а также средствами активного противодействия. С 2017 года на предприятии производят "Аллигаторы" на экспорт.


Отметим, что на сегодняшний день холдинг "Вертолёты России" в соответствии с контрактными обязательствами изготавливает для ведомства всю линейку военных вертолетов, необходимых для выполнения стоящих перед Вооруженными силами РФ задач: военно-транспортные вертолеты типа Ми-8, транспортно-боевые Ми-35М, боевые Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", тяжелые транспортные Ми-26, учебные и специальные.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-26
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Ми-35
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