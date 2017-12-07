Путин призвал увеличить долю гражданской продукции "Ростеха" до 50%
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Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград сотрудникам ГК Ростех. 7 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек - РИА Новости. Доля продукции гражданского назначения в общем объеме производства Ростеха уже достигла 25%, нужно обеспечить увеличение этого показателя к 2025 году до 50%, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Ростех последовательно развивает выпуск продукции гражданского назначения. "Знаю, что сегодня ее доля достигла 25% от общего объема производства, а к 2025 году планируется выйти на 50%", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград сотрудникам Ростеха.
"Это чрезвычайно важная задача, нужно над этим постоянно работать. Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда подойдет определенный срок… а директора предприятий придут и скажут: "А что нам делать?". Сейчас нужно понимать, что делать", - добавил президент, говоря о плановых показателях к 2025 году.
Путин отметил роль Ростеха в оснащении вооруженных сил РФ, спецслужб, правоохранительных органов. "На долю предприятия приходится четверть от общего объема общего гособоронзаказа", - сказал президент.
"Ростех" объединяет целые отрасли российской промышленности: вертолетостроение, двигателестроение, электроника, авиационные системы и компоненты, автомобилестроение, стрелковое оружие, радиоэлектронные технологии и прочее. На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов, занимающихся разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции.
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07.12.2017
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