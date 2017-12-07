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Путин рассчитывает на сохранение преемственности в ВТС с Китаем

08.12.2017 РИА Новости 583 0
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Владимир Путин и Чжан Юся
Владимир Путин и заместитель председателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая Чжан Юся во время встречи. 7 декабря 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

НОВО-ОГАРЕВО, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что преемственность в военном сотрудничестве России и Китая будет сохранена.

Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета Коммунистической партии Китая Чжан Юся поздравил его с недавним назначением на соответствующую должность.

Чжан Юся также является главой китайской части смешанной межправительcтвенной комиссии по ВТС.

"Я желаю вам успехов и рассчитываю, что преемственность всего того, что было сделано, будет обеспечена, и вы, возглавляя китайскую часть, сделаете все для того, чтобы наше сотрудничество в этой области развивалось", - сказал Путин.

"Стратегическое партнерство с Китаем остается для России важнейшим направлением нашей внешней политики. Мы высоко ценим те отношения, которые у нас сложились… В значительной степени это произошло благодаря руководству Китая и лично председателю КНР, которого мы считаем своим другом. Я прошу ему передать самые наилучшие пожелания", - добавил президент.

Чжан Юся передал сердечные приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.
07.12.2017
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Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир

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