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"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин

08.12.2017 Интерфакс-АВН 785 4
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Армия-2017
Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин назвал госкорпорацию "Ростех" флагманом отечественной промышленности и отметил ее вклад в укрепление обороноспособности страны.

"За последние годы "Ростех" стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения российского высокотехнологичного экспорта", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.

В.Путин особо отметил роль "Ростеха" в оснащении Вооруженных сил России, спецслужб и правоохранительных органов.

"На долю предприятий корпорации приходится четверть от общего объема Гособоронзаказа, ваша техника и системы вооружений хорошо себя зарекомендовали в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецопераций в борьбе с террористами в Сирии", - подчеркнул глава государства.

1 ни ки ЛЕ
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
TopGear
79
№1
08.12.2017 14:22
Цитата, q

Без решения о создании "Ростеха" армия сегодня вряд ли бы могла бы демонстрировать свою мощь
Это да.
Цитата, q
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны
Это нет.
0
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RU
А.С.Б.
2857
№2
08.12.2017 14:53
Цитата, q
"За последние годы "Ростех" стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения российского высокотехнологичного экспорта", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.
то есть наше "партия и правительство" довольно результатами...и "инструментом"...уныло(...
+1
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RU
unwide
897
№3
08.12.2017 17:26
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
..уныло(...

То ли еще будет! Вот впихуем в Ростех оставшиеся объединенные корпорации и иже с ними, и "привет, паралич")
0
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RU
Воин3D
1390
№4
08.12.2017 18:03
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
то есть наше "партия и правительство" довольно результатами...и "инструментом"...уныло(...
Это предвыборный чес.
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