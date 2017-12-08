"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин



Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин назвал госкорпорацию "Ростех" флагманом отечественной промышленности и отметил ее вклад в укрепление обороноспособности страны.

"За последние годы "Ростех" стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения российского высокотехнологичного экспорта", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.

В.Путин особо отметил роль "Ростеха" в оснащении Вооруженных сил России, спецслужб и правоохранительных органов.

"На долю предприятий корпорации приходится четверть от общего объема Гособоронзаказа, ваша техника и системы вооружений хорошо себя зарекомендовали в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецопераций в борьбе с террористами в Сирии", - подчеркнул глава государства.

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