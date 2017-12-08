"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страны; на долю его предприятий приходится четверть Гособоронзаказа - Путин
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Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ново-Огарево. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин назвал госкорпорацию "Ростех" флагманом отечественной промышленности и отметил ее вклад в укрепление обороноспособности страны.
"За последние годы "Ростех" стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения российского высокотехнологичного экспорта", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.
В.Путин особо отметил роль "Ростеха" в оснащении Вооруженных сил России, спецслужб и правоохранительных органов.
"На долю предприятий корпорации приходится четверть от общего объема Гособоронзаказа, ваша техника и системы вооружений хорошо себя зарекомендовали в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецопераций в борьбе с террористами в Сирии", - подчеркнул глава государства.
1 ни ки ЛЕ
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07.12.2017
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TopGear
79
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№1
08.12.2017 14:22
Цитата, q
Это да.
Цитата, q
"Ростех" стал инструментом качественного развития промышленности страныЭто нет.
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А.С.Б.
2857
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№2
08.12.2017 14:53
Цитата, q
"За последние годы "Ростех" стал флагманом, инструментом качественного развития промышленности России, увеличения российского высокотехнологичного экспорта", - сказал В.Путин на церемонии награждения сотрудников ГК "Ростех" по случаю 10-летия со дня основания корпорации.то есть наше "партия и правительство" довольно результатами...и "инструментом"...уныло(...
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unwide
897
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№3
08.12.2017 17:26
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
..уныло(...
То ли еще будет! Вот впихуем в Ростех оставшиеся объединенные корпорации и иже с ними, и "привет, паралич")
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Воин3D
1390
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№4
08.12.2017 18:03
Цитата, А.С.Б. сообщ. №2
то есть наше "партия и правительство" довольно результатами...и "инструментом"...уныло(...Это предвыборный чес.
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