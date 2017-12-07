Военный комплекс наблюдения Минобороны РФ зафиксировал момент аварии блока "Фрегат" - газета
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РЛС 20Ж6 комплекса "Крона".
Источник: topwar.ru
Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Военный комплекс наблюдения "Крона" министерства обороны РФ зафиксировал момент аварии разгонного блока "Фрегат", информацию передали в госкорпорацию "Роскосмос", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и "Роскосмосе".
"Обнаружение нештатной ситуации обеспечила система "Крона", лазерно-радиолокационный комплекс распознавания космических объектов которой недавно был введен в строй на Дальнем Востоке. В момент аварии разгонный блок был вне зоны досягаемости наземных телеметрических станций "Роскосмоса", однако инцидент зафиксировала военная система", - говорится в публикации.
Источник издания в госкорпорации "Роскосмос" подтвердил получение этих данных от военных.
"Системой было зафиксировано нештатное резкое изменение траектории разгонного блока. Информация используется для расследования случившегося", - приводит газета слова собеседника в "Роскосмосе".
Как рассказали изданию в Минобороны, это было первое "боевое" испытание нового элемента российской системы контроля космического пространства.
"Система "Крона" прошла проверку. Была подтверждена ее способность обнаруживать объекты на нестандартных орбитах", - отметил источник "Известий" в военном ведомстве.
В компании "РТИ Система", изготавливающей оборудование для комплекса "Крона", газете сообщили, что сейчас эта система состоит из двух "узлов". Один из них расположен на Кавказе, второй - на Дальнем Востоке - лишь недавно был введен в эксплуатацию, пишут "Известия".
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома "Восточный". Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" N2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. По данным источников "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли, спутник "Метеор-М" должен был отделиться и начать передавать телеметрию, однако телеметрия так и не была получена, поскольку возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". В итоге, по информации источников, все запущенные спутники упали в Атлантический океан.
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07.12.2017
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