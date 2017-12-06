Госдума приняла в I чтении проект об ограничении раскрытия информации по гособоронзаказу



Госдума.

Источник: positime.ru Госдума.Источник: positime.ru

Документ разработан для "обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий кабинет министров правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц, если она касается контрактов по гособорозаказу.

Проект документа был разработан для "обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Правительство получит право определять случаи, при которых эмитенты ценных бумаг могут не осуществлять раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете.

Согласно законопроекту, правительство сможет также вводить ограничения на передачу информации в Бюро кредитных историй, на направление в государственную информационную систему обязательных экземпляров бухгалтерской отчетности вместе с аудиторскими заключениями. Ограничения могут коснуться консолидированной финансовой отчетности, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) при госзакупках, информации в отчете о заключенных компанией сделках с заинтересованностью (для годового собрания акционеров).

В сфере госзакупок законопроект устанавливает особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. Это касается закрытых конкурсов (в том числе с ограниченным участием и двухэтапных) и закрытых аукционов, информация о которых направляется заказчиком ограниченному кругу лиц. Закрытые электронные процедуры будут применяться при закупках Минобороны и ФСБ и подведомственных им учреждений даже в случае, если сведения о них не являются гостайной. Правительство получит право установить обязанность применения закрытых электронных процедур в иных случаях, особенности проведения таких процедур и операторов специализированных электронных площадок, на которых они проводятся.

Законопроект меняет условия, при которых банк допускается к процедурам банковского сопровождения гособоронзаказа. Сейчас банковское сопровождение гособоронзаказа может осуществляться банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и соответствующим одновременно трем критериям: объем капитала не менее 100 млрд рублей, нахождение банка под контролем РФ или ЦБ, а также наличие у него лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну. Согласно принятому документу, банковским сопровождением при выполнении гособоронзаказа сможет заниматься банк, созданный в соответствии с законодательством РФ и обладающий лицензией на проведение работ, связанных с гостайной, в отношении которого правительством по согласованию с президентом принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

При этом правительство по согласованию с президентом получает право отнести к уполномоченным банкам не соответствующий этим критериям банк, если он обладает положительным опытом обслуживания гособоронзаказа.