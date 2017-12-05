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Партию истребителей Су-33 оборудовали специальной вычислительной подсистемой

05.12.2017 Министерство обороны РФ 652 2
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Палубный истребитель Су-33
Прибытие в Ейск палубного истребителя Су-33 (бортовой номер "85 красный", серийный номер 08302) Морской авиации ВМФ России. 10.03.2014.
Источник: Николай Балабаев / Ейский Ят / aviaforum.ru

Очередная партия палубных истребителей Су-33 оборудована специальной вычислительной подсистемы СВП-24-33 в рамках модернизации.

В результате проведенной модернизации они смогут с высокой эффективностью работать не только по воздушным, но также по наземным и морским целям.

Су-33 российский палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России.

Истребитель предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами и средствами корабельного авианосного соединения при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Одновременно продолжается в серийном порядке оснащение СВП бомбардировщиков Су-24М и Ту-22М3. Установка СВП-24 на самолеты Су-24М производится непосредственно в летных частях, а на Ту-22М3 - на предприятии-производителе.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство обороны РФ
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-33
Ту-22

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Vadim Martinov
86
№1
05.12.2017 14:19
Блин! самолетам уже 30 лет их уже списывать надо, а не тратить драгоценные ресурсы на фиг знает что, все равно кроме чугуния он ничего умного никогда таскать не мог. Да МиГ-29К у нас есть, летчиков готовьте  МиГи закупайте.
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RU
Сергей-82
10965
№2
05.12.2017 17:33
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
самолетам уже 30 лет их уже списывать надо, а не тратить драгоценные ресурсы на фиг знает что, все равно кроме чугуния он ничего умного никогда таскать не мог.
20 лет,су-33 шли в 1990-1999 год,кстати совсем не давно модернизировал Ф-15 http://3mv.ru/publ/izrail_reshil_modernizirovat_istrebiteli_f_15/1-1-0-14874 ,а ведь Ф-15А на то момент было 37 лет!!!
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