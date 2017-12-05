Партию истребителей Су-33 оборудовали специальной вычислительной подсистемой



Прибытие в Ейск палубного истребителя Су-33 (бортовой номер "85 красный", серийный номер 08302) Морской авиации ВМФ России. 10.03.2014.

Источник: Николай Балабаев / Ейский Ят / aviaforum.ru Прибытие в Ейск палубного истребителя Су-33 (бортовой номер "85 красный", серийный номер 08302) Морской авиации ВМФ России. 10.03.2014.Источник: Николай Балабаев / Ейский Ят / aviaforum.ru

Очередная партия палубных истребителей Су-33 оборудована специальной вычислительной подсистемы СВП-24-33 в рамках модернизации.

В результате проведенной модернизации они смогут с высокой эффективностью работать не только по воздушным, но также по наземным и морским целям.

Су-33 российский палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России.

Истребитель предназначен для уничтожения средств воздушного нападения противника самостоятельно и во взаимодействии с другими силами и средствами корабельного авианосного соединения при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Одновременно продолжается в серийном порядке оснащение СВП бомбардировщиков Су-24М и Ту-22М3. Установка СВП-24 на самолеты Су-24М производится непосредственно в летных частях, а на Ту-22М3 - на предприятии-производителе.