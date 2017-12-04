Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Эстонию прибыла вторая партия закупленных в Нидерландах БМП

05.12.2017 РИА Новости 288 0
0
Понравилась новость?
 0
CV9035NL Mk III
Выгрузка доставленных в Эстонию первых 12 боевых машин боевых машин пехоты шведского производства CV9035NL Mk III, приобретенных для вооруженных сил Эстонии из наличия армии Нидерландов. Палдиски, 07.10.2016.
Источник: Rene Suurkaev / ERR

ТАЛЛИН, 3 дек - РИА Новости. Вторая партия закупленных в Нидерландах боевых машин пехоты (БМП) CV9035 прибыла в Эстонию, сообщил в воскресенье Главный штаб Сил обороны республики.

"В Северный порт города Палдиски в субботу прибыло грузовое судно, доставившее в Эстонию боевые машины пехоты CV9035. Их транспортировали в военный городок Тапа, где базируется Первая пехотная бригада Сил обороны", - говорится в сообщении.

В конце 2014 года Эстония заключила с Нидерландами договор о покупке 44 бывших в употреблении БМП CV9035 на сумму 113 миллионов евро. Боевые машины будут доставлены в Эстонию в период с 2016 по 2018 год.

БМП произведены в Швеции и, хотя уже некоторое время эксплуатировались, находятся в хорошем состоянии. Все машины прошли в Нидерландах предпродажное обслуживание и ремонт. CV90 состоят на вооружении Нидерландов, Дании, Норвегии, Швейцарии, Швеции и Финляндии. В прошлом году в Эстонию были доставлены 12 БМП CV9035.
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швейцария
Швеция
Эстония
Проекты
CV-90

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.12 23:05
  • 8
Источники: РСК "МиГ" может сократить штат примерно на 1 тыс. человек
  • 05.12 22:59
  • 1
Продолжаются испытания нового двигателя для Су-57, сообщает Чемезов
  • 05.12 22:43
  • 8
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.12 22:13
  • 46
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 05.12 22:03
  • 15
Рогозина отчитали за неудачный пуск с Восточного
  • 05.12 21:37
  • 179
Минобороны разработает самолеты вертикального взлета для авианосца
  • 05.12 21:26
  • 6
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
  • 05.12 21:08
  • 8
Армия России начнет получать новый вертолет Ми-28НМ в конце 2018 года
  • 05.12 21:07
  • 12
Что произойдет в случае наземной войны между российской и американской армиями?
  • 05.12 21:02
  • 19
В Сирии "Панцир С1" сбил новейшую израильскую ракету комплекса LORA
  • 05.12 19:41
  • 53
"Курганмашзавод" рассчитывает на долгосрочный контракт с Минобороны РФ на поставку БМП-3 последней модификации
  • 05.12 18:21
  • 3
Специалисты ФГУП "ЦАГИ" продолжают исследования легкого конвертируемого самолета
  • 05.12 17:49
  • 2
Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей с МиГ-29
  • 05.12 17:48
  • 116
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 05.12 17:47
  • 4
Участникам запуска упавшей ракеты "Союз 2.1б" подготовили награды
другие обсуждаемые темы