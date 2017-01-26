BAE Systems презентовала новую версию БМП CV90



Компьютерная модель БМП CV90 MkIV.

Источник: baesystems.com Компьютерная модель БМП CV90 MkIV.Источник: baesystems.com

Британская компания BAE Systems представила пятое поколение боевых машин пехоты CV90. Вчера, 24 января, пресс-служба крупнейшей оборонной компании Великобритании сообщила о том, что на конференции International Armoured Vehicles, проходящей в эти дни в Лондоне, состоялась презентация БМП CV90 MkIV.

Новая модификация CV90 MkIV является уже пятым поколением боевых машин Stridsfordon 90 (англ. — Combat Vehicle 90). Машина разрабатывалась с 1984 года шведской фирмой H?gglunds (позже приобретённой британской корпорацией BAE Systems) и поступила в серийное производство в 1993 году.

Обновлённая CV90 MkIV оснащается улучшенным шасси, что делает её более проходимой, манёвренной и позволяет передвигаться по пересечённой местности с большей скоростью. Ещё одна существенная инновация пятого поколения — "новейшая электронная архитектура NATO". CV90 MkIV оснащается двигателем Scania мощностью 1000 л. с. и "сверхпрочной" трансмиссией X300. При этом вес боевой машины вырос с 35 до 37 т.

Промо-ролик БМП CV90 MkIV

БМП CV90 и боевые машины на её базе состоят на вооружении армий Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов. В BAE Systems указывают, что модификация CV90 MkIV предназначена, прежде всего, для участия в конкурсе на замену БМП BVP-2 чешской армии.