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Израиль прервал испытание противоракеты Arrow 3

05.12.2017 Военный паритет 304 0
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Arrow 3
Кадр из презентации израильской противоракетной системы Arrow 3.
Источник: YouTube

Испытание израильской противоракеты Arrow 3 было прервано сегодня из-за сбоя цели. Согласно сообщению Министерства обороны Израиля, испытание на базе ВВС "Палмахим" было запланировано в рамках создания многоуровневой системы ПРО страны.

Ракета-перехватчик Arrow 3 была разработана в рамках израильско-американского сотрудничества компанией IAI вместе с Boeing. Ракеты производятся на заводе компании Rafael, они обеспечивают перехват целей на верхнем эшелоне.



В такого рода испытаниях противоракета должна перехватывать запущенную с самолета баллистическую ракету Sparrow (пуск с восточной части Средиземного моря). В таких условиях дальность перехвата ограничивается строгими требованиями безопасности, чтобы избежать побочного ущерба на суше или пространстве в результате обломков, вызванных столкновением перехватчика с мишенью. Согласно сообщению МО, сегодняшнее испытание было остановлено на ранней стадии, то есть до того, как был запущен перехватчик - было обнаружено, что полет "Спарроу" не соответствует заданным параметрам теста.

Испытания Arrow 3 ведутся после того, как система получила боевые противоракеты Arrow 2 Block 4. На сегодняшний день новый перехватчик выполнил три успешных тестовых полета с израильского ракетного испытательного полигона к югу от Тель-Авива. Только один из тестов включал фактический перехват реальной цели. Четвертый тест был прерван в 2014 году в обстоятельствах, подобных сегодняшней ситуации (до запуска противоракеты).

Чтобы выполнить весь спектр возможностей противоракеты, Израиль планировал провести следующие испытательные полеты на испытательном полигоне "Кодьяк" на Аляске (США). Неясно, был ли неудачный тест частью подготовки к стрельбам на о. Кодьяк, которые должны были выполняться с начала 2018 года.


По материалам defense-update.com
04.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Израиль
США
Компании
Boeing
IAI
Rafael

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