Модернизированному «Руслану» присвоили почётное имя «Олег Антонов»
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Церемония присвоения имени Олега Антонова модернизированному тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан".
Источник: http://www.aviastar-sp.ru/
1 декабря на территории аэродромного комплекса «Восточный» в городе Ульяновске состоялась торжественная церемония присвоения имени великого авиаконструктора Олега Антонова тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 «Руслан». Символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ОАК. Самолет прошел этап глубокой модернизации на ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в транспортный дивизион ОАК).
В мероприятии приняли участие командующий Военно-воздушными силами Министерства обороны России Андрей Юдин, командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов, вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин, управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Юрасов, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, а также ветераны военно-транспортной авиации и заслуженные работники авиастроительной отрасли.
«Мы начинаем возрождать традиции, которыми мы должны гордиться. Россия стала правопреемником Советского Союза, и сегодня, когда имя великого авиаконструктора Олега Антонова присвоено самолету Ан-124-100 «Руслан», можно говорить об исторической справедливости. «Руслан» производился в городе Ульяновске и создан коллективом конструкторов во главе с Олегом Константиновичем Антоновым. В этой работе ему помогали многие советские научные, отраслевые институты. И сегодня мы являемся преемниками тех традиций, которые были заложены Антоновым. Это была огромная работа, которая привела к созданию этого уникального самолета. Сегодня у авиастроителей и Воздушно-космических сил России большой праздник», - отметил Алексей Рогозин.
В этот же день в «Восточный» с целью формирования здесь военно-транспортного авиационного полка прибыли первые 9 самолётов семейства Ил-76. Новый 235-й авиаполк, вошедший в состав 18 военно-транспортной авиационной дивизии, будет дислоцироваться в Ульяновске.
«Идея формирования на ульяновской земле полка ВТА связана с тем, что здесь находится мощный ульяновский завод «Авиастар-СП», который производит самолеты Ил-76МД-90А. Поэтому задача перевооружения на данный тип военно-транспортной авиации предстоит именно в этом местном полку. То же самое касается дальнейшего развития вопроса темы Ан-124. Здесь в Ульяновске эти самолеты были построены и проходят различного рода реконструкцию. Мы планируем в Ульяновске выполнять ряд задач по обеспечению боевой готовности самолетами данного типа, - сказал во время торжественной церемонии Владимир Бенедиктов.
«Сегодня транспортный дивизион ОАК является базой для производства самолетов военно-транспортной авиации. Перед нами стоит важная задача - мы берем на себя обязательство поставить в ближайшие годы новые и глубоко модернизированные самолеты для нужд ВТА. Мы уверены, что уже скоро наши крылатые машины будут служить обеспечению обороноспособности России».
От лица коллектива АО «Авиастар-СП» на церемонии выступил управляющий директор Сергей Юрасов. «Я надеюсь, что вместе с полком ВТА мы поднимем на новый уровень обслуживание и содержание этого аэродрома. И соответственно будем решать более сложные задачи, поставленные и перед ВТА, и перед коллективом предприятия», - сказал он.
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04.12.2017
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VK
584
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№1
04.12.2017 18:33
когда в России начнут серийно выпускать что-то похожее на Ан-124, тогда можно будет говорить и о преемственности и об исторической справедливости.
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ID: 1949
1750
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№2
05.12.2017 08:16
ПТС-80 планировали запустить в 2024... В этом году летом только модельку сделали.
https://topwar.ru/119391-predpolagaemyy-oblik-noveyshego-transportnika-pts-80-ermak-popal-na-foto.html
А здесь есть комментарии.
https://sdelanounas.ru/blogs/95376/
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Павел 1978
8868
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№3
05.12.2017 09:56
ну... с модельками у нас точно проблем нет
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forumow
3834
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№4
05.12.2017 12:13
Цитата, ID: 1949 сообщ. №2
Симпатичный толстячек!
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