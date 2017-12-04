Модернизированному «Руслану» присвоили почётное имя «Олег Антонов»



Церемония присвоения имени Олега Антонова модернизированному тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан".

Источник: http://www.aviastar-sp.ru/ Церемония присвоения имени Олега Антонова модернизированному тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 "Руслан".Источник: http://www.aviastar-sp.ru/

1 декабря на территории аэродромного комплекса «Восточный» в городе Ульяновске состоялась торжественная церемония присвоения имени великого авиаконструктора Олега Антонова тяжелому транспортному самолету Ан-124-100 «Руслан». Символическая акция стала итогом совместной инициативы командования военно-транспортной авиации и руководства транспортного дивизиона ОАК. Самолет прошел этап глубокой модернизации на ульяновском авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в транспортный дивизион ОАК).

В мероприятии приняли участие командующий Военно-воздушными силами Министерства обороны России Андрей Юдин, командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов, вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин, управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Юрасов, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, а также ветераны военно-транспортной авиации и заслуженные работники авиастроительной отрасли.

«Мы начинаем возрождать традиции, которыми мы должны гордиться. Россия стала правопреемником Советского Союза, и сегодня, когда имя великого авиаконструктора Олега Антонова присвоено самолету Ан-124-100 «Руслан», можно говорить об исторической справедливости. «Руслан» производился в городе Ульяновске и создан коллективом конструкторов во главе с Олегом Константиновичем Антоновым. В этой работе ему помогали многие советские научные, отраслевые институты. И сегодня мы являемся преемниками тех традиций, которые были заложены Антоновым. Это была огромная работа, которая привела к созданию этого уникального самолета. Сегодня у авиастроителей и Воздушно-космических сил России большой праздник», - отметил Алексей Рогозин.

В этот же день в «Восточный» с целью формирования здесь военно-транспортного авиационного полка прибыли первые 9 самолётов семейства Ил-76. Новый 235-й авиаполк, вошедший в состав 18 военно-транспортной авиационной дивизии, будет дислоцироваться в Ульяновске.

«Идея формирования на ульяновской земле полка ВТА связана с тем, что здесь находится мощный ульяновский завод «Авиастар-СП», который производит самолеты Ил-76МД-90А. Поэтому задача перевооружения на данный тип военно-транспортной авиации предстоит именно в этом местном полку. То же самое касается дальнейшего развития вопроса темы Ан-124. Здесь в Ульяновске эти самолеты были построены и проходят различного рода реконструкцию. Мы планируем в Ульяновске выполнять ряд задач по обеспечению боевой готовности самолетами данного типа, - сказал во время торжественной церемонии Владимир Бенедиктов.

«Сегодня транспортный дивизион ОАК является базой для производства самолетов военно-транспортной авиации. Перед нами стоит важная задача - мы берем на себя обязательство поставить в ближайшие годы новые и глубоко модернизированные самолеты для нужд ВТА. Мы уверены, что уже скоро наши крылатые машины будут служить обеспечению обороноспособности России».

От лица коллектива АО «Авиастар-СП» на церемонии выступил управляющий директор Сергей Юрасов. «Я надеюсь, что вместе с полком ВТА мы поднимем на новый уровень обслуживание и содержание этого аэродрома. И соответственно будем решать более сложные задачи, поставленные и перед ВТА, и перед коллективом предприятия», - сказал он.