Дмитрий Булгаков принял участие в заседании Военно-технического комитета при Совете министров обороны СНГ



Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Булгаков.Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

ЦАМТО, 30 ноября. В Москве в Международном военном центре под председательством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова 29 ноября состоялось очередное заседание Военно-технического комитета при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие заместители министров обороны (оборонных ведомств) Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а также руководители органов военного управления и научно-исследовательских организаций Минобороны России.

В ходе встречи были обсуждены основные тенденции развития бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники на современном этапе, перспективные технологии военной робототехники для решения боевых и обеспечивающих задач Сухопутных войск, а также итоги совместного специального учения сил и средств материально-технического обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

В своем выступлении на заседании комитета замминистра обороны России – председатель Военно-технического комитета генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что обсуждение вопросов повестки дня будет способствовать сближению взглядов участников заседания на стратегию дальнейшего развития и организации материально-технического обеспечения в современных условиях, позволит ознакомиться с тенденциями развития вооружения и военной автомобильной техники, а также с перспективами использования имеющейся военной робототехники для решения боевых и обеспечивающих задач.

"Мы еще раз убедились в том, что необходимо углублять партнерские отношения и развивать взаимодействие наших министерств обороны в вопросах военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес", – отметил Д.Булгаков.

По его словам, военные ведомства стран СНГ решают схожие задачи, в том числе по дальнейшей модернизации национальных вооруженных сил, а также их адаптации к новым вызовам и угрозам.

"Наличие значительного количества однотипного вооружения и военной техники, которым оснащены армии государств-участников СНГ, потребности в его техническом обслуживании и ремонте предопределяют широкие возможности для налаживания взаимовыгодных связей между министерствами обороны и профильными предприятиями государств Содружества", – заявил замглавы военного ведомства России.

Он подчеркнул, что конкретные направления взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники целесообразно решать на двусторонней основе, руководствуясь существующей нормативной базой, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.