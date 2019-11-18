Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков провел заседание военно-технического комитета СНГ

ЦАМТО, 15 ноября. В Международном военном центре под председательством замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова 14 ноября состоялось заседание военно-технического комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В работе заседания приняли участие представители технических служб, служб вооружения и снабжения, а также военные атташе республик: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Секретарит Совета министров обороны государств-участников СНГ представлял Секретарь Совета министров СНГ генерал-майор Юрий Дашкин. Кроме того, в качестве экспертов на мероприятие были приглашены заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов, начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ генерал-майор Сергей Бибик, заместитель начальника Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ генерал-майор Степан Ярощук.

Собравшиеся подвели итоги учений сил и средств МТО "Центр-2019", высказали свои позиции по вопросу состава и облика артиллерии батальонного звена, обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами-участниками СНГ, а также обсудили проблемы современного состояния и перспективы развития сил и средств восстановления бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники.

Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Булгаков обратил внимание на то, что встреча проходит на фоне быстро меняющейся военно-политической обстановки. Он отметил, что ее нестабильность характеризуется возникновением в различных уголках планеты очагов напряженности и поддержкой теневыми спонсорами международных террористических организаций. Соответственно, все эти факторы являются непосредственной угрозой государственному суверенитету и безопасности государств Содружества.

"Главами наших государств определено, что стратегической линией военного сотрудничества является укрепление национальных вооруженных сил. И на этой основе – совместное обеспечение безопасности", – подчеркнул в своем выступлении замминистра обороны РФ.

В продолжение выступления он отметил, что в современных реалиях обеспечить безопасность можно только сообща. Такая совместная работа ведется уже не один год и сегодня в интересах выполнения этих задач системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке, апробируются новые формы сотрудничества.

По результатам работы комитета Дмитрий Булгаков акцентировал внимание на том, что собравшиеся еще раз убедились в необходимости углубления партнерских отношений и дальнейшего развития взаимодействия министерств обороны в вопросах военно-технического сотрудничества.

"Наличие значительного количества однотипного вооружения и военной техники, которыми оснащены армии государств-участников СНГ, потребности в их ремонте предопределяют широкие возможности для налаживания взаимовыгодных связей между министерствами обороны и профильными предприятиями государств Содружества", – подчеркнул генерал армии Дмитрий Булгаков.

В соответствии с решением комитета, в ближайшем будущем будут определены и детально проработаны направления и формы взаимодействия по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и венной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.