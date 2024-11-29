Источник: ведется активный поиск разгонного блока "Фрегат" на нерасчетной орбите



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Если в течение суток спутник так и не будет найден на целевой орбите, можно будет уже окончательно говорить о его гибели, считает собеседник агентства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Разгонный блок "Фрегат" в связке с 19 космическими аппаратами, запущенный во вторник ракетой "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, может находиться на нерасчетной орбите. Сейчас ведется его активный поиск, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Пока рано говорить, что с "разгонником", то есть упал ли он или взорвался. По нашим данным, было первое включение двигательной установки разгонного блока. После этого "Фрегат" должен был выйти в определенную точку, где его траекторию зафиксировали бы наземные станции слежения. Однако в эту точку он не вышел", - рассказал источник.

По данным собеседника, "сейчас ведется активный поиск разгонного блока".

Источник, уточнил, что если блок действительно находится на нерасчетной орбите, то "будут предприняты попытки связаться с ним и скорректировать его орбиту".

По его словам, если в течение суток спутник так и не будет найден на целевой орбите, можно будет уже окончательно говорить о его гибели. Пока же делать подобные выводы преждевременно, подчеркнул собеседник агентства.

ЧП с с разгонным блоком

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала во вторник с космодрома Восточный в 8:41 мск с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1.

В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что спутник "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, разгонный блок "Фрегат" мог взорваться после первого включения двигателей.

Ранее с другим разгонным блоком "Фрегат" также случилась нештатная ситуация. Во время его заправки на космодроме Байконур при подготовке к старту спутника связи "Ангосат" возникла проблема с работой одного из клапанов. В итоге неисправность в топливной системе была устранена, старт ракеты "Зенит" с разгонным блоком и спутником назначен на 26 декабря, ранее он планировался на 7 декабря.