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Спутник "Метеор" не вышел на целевую орбиту

29.11.2017 ТАСС 697 2
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

По данным источника в ракетно-космической отрасли, разгонный блок "Фрегат" мог взорваться после первого включения двигателей

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Спутник "Метеор", запущенный с космодрома Восточный, отсутствует на целевой орбите, связи с ним нет. Об этом журналистам заявил представитель госкорпорации Роскосмос.

"В ходе первого планового сеанса связи, с КА (космическим аппаратом - прим. ТАСС) не удалось установить связь из-за отсутствия его на целевой орбите", - сказал представитель госкорпорации. "В настоящее время ведется анализ ситуации", - добавил он.

Как уточнили в Роскосмосе, "в результате работы ракеты-носителя "Союз 2.1б" головной блок в составе РБ фрегат и КА Метеор-М был выведен на заданную промежуточную орбиту".

По данным источника в ракетно-космической отрасли, разгонный блок "Фрегат" мог взорваться после первого включения двигателей. "Первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" произошло, но пока неизвестно, штатно оно закончилось или нет. Не ясно на данный момент, что именно произошло. Разгонный блок мог не доработать первый импульс или взорваться", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил ТАСС о возможных проблемах с маршевым двигателем разгонного блока "Фрегат", который должен вывести "Метеор" и другие спутники на орбиту.  По его словам, если первое включение маршевого двигателя "Фрегата" не произошло, то спутник "Метеор" мог упасть в океан. "Если не произошло второе включение этого двигателя, то аппарат может находиться на нерасчетной орбите", - уточнил источник.

Второй запуск ракеты-носителя был проведен во вторник с космодрома Восточный. На орбиту отправился трехступенчатый "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-1 в качестве основной нагрузки. Первый старт с нового космодрома был выполнен 28 апреля 2016 года. Тогда в космос была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а".
28.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
AU
gvinpin
124
№1
29.11.2017 04:04
Проверка обнаружит, что и на Фрегате дорогое чего то заменили на дерьмо. Сажать за это надо.
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RU
4KOt
308
№2
29.11.2017 14:20
или что вверх ногами деталь закрепили
плохо, это стало нормой, что раньше было из ряда вон
нехорошее происходит в сфере космоса у нас
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