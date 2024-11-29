Военные железнодорожники ВВО завершили строительство железных дорог на объектах Минобороны РФ



Железнодорожные войска.

Источник: in24.org Железнодорожные войска.Источник: in24.org

ЦАМТО, 28 ноября. Военнослужащие подразделений железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) завершили прокладку железнодорожных путей на ведомственных объектах Минобороны России.

В ходе строительства военные железнодорожники с использованием землеройных комплексов выполнили работы по отсыпке более 112 тыс. куб.м. земли, установили свыше 148 погонных метров водопропускных труб.

Кроме того, специалисты железнодорожных войск произвели укладку более пяти тысяч метров железнодорожных путей, а также установку около 10 комплектов стрелочных переводов.

К выполнению задач по обустройству объектов Минобороны было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 40 ед. автомобильной и специальной техники, в том числе современный комплекс путевой универсальный, путеукладчики, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.