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Танку Т-72 более сорока лет, но он по-прежнему является основой российской армии

24.11.2017 ИноСМИ 206 0
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Танк Т-72 Б1
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский".
Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Хотя у России 3 500 танков Т-80, это тупиковая ветвь. Большой интерес вызывает Т-14 "Армата", который является современным танком нового поколения. Но в ближайшее время массовое производство этой машины вряд ли начнется, и она еще не скоро станет основным боевым танком России. А это значит, что Т-72 останется главной опорой российских танковых войск на всю обозримую перспективу.

Когда на вооружение в СССР поступил танк Т-72, президентом США был Ричард Никсон, F-4 Phantom был главным американским истребителем, а стальные гусеничные машины еще не сталкивались со своим кровным врагом, каким стала ПТУР с проводным управлением.

Всего было построено не меньше 25 тысяч танков Т-72, благодаря чему он занял второе место по численности со времен Второй мировой войны, уступая лидерство вездесущему Т-54 / Т-55. То, что Т-72 до сих пор состоит на вооружении и используется примерно в 45 странах, в том числе, в России, свидетельствует о долговечности этой машины.

Т-72 был спроектирован и построен в качестве недорогой альтернативы танку Т-64, созданному в 1960-е годы и ставшему настоящей катастрофой из-за своей чрезмерной сложности и ненадежности. Т-72 впервые появился в Советской Армии в 1973 году. Эта 41-тонная машина была вооружена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. У пушки (как и в танке Т-64) имелся автомат заряжания вместо заряжающего, что позволило сократить экипаж до трех человек вместо четырех, как это было во всех современных танках того периода. Но в отличие от Т-64, это было сделано не в ущерб экипажу.

Т-72 со своей катаной гомогенной броней толщиной от 410 до 500 миллиметров имел весьма приличную броневую защиту для танка начала 1970-х годов. Однако боеприпасы для пушки размещались в отделении экипажа, а не в отдельном защищенном отсеке, что повышало риск катастрофического взрыва в случае попадания по танку. В Ираке было так много Т-72 с оторванными башнями, что американские солдаты прозвали их "чертиками из табакерки".

В Т-72 примечательно то, что с годами его много раз модернизировали, а также создавали многочисленные варианты. В 1979 году появился Т-72А с более толстой броней. Из-за утолщенной лобовой части башни в американской армии Т-72А получил прозвище "Долли Партон" по имени грудастой актрисы и исполнительницы песен в стиле кантри. Об этом в своей книге "Т-72 - основной боевой танк 1974-1993 годов" (T-72 Main Battle Tank 1974-93) пишет эксперт по танкам Стивен Залога (Steven Zaloga).

В 1985 году появился Т-72Б, который вобрал в себя некоторые черты более нового танка Т-80. В частности, у Т-72Б был лазерный дальномер и более толстая броня из катаной гомогенной стали толщиной 560 миллиметров, а башня имела комбинированную броню.

Лучше всего башня была защищена у Т-72Б1, который имел комбинированную броню (его называли "Супер Долли Партон"). Особую обеспокоенность у Советов вызывали кумулятивные снаряды и ПТУРСы. Толщина катаных гомогенных броневых плит у корпуса и башни этих танков достигала 900-950 миллиметров, создавая надежную защиту от кумулятивных боевых частей.

Т-72Б и Б1 могут вести стрельбу ракетами из своей 125-миллиметровой пушки. Ракеты 9Б119 "Свирь" и 9М119М "Рефлекс" имеют длину 60 сантиметров, лазерную систему наведения и дальность стрельбы около пяти километров. Т-72Б и более поздние модели также оснащались динамической броневой защитой, которая уничтожала подлетающие снаряды до их попадания в цель.

У Т-72Б2, который был представлен в 2006 году, имеется более современная динамическая защита "Реликт", система защиты от ПТРК "Штора-1", а также более мощный двигатель на тысячу лошадиных сил.

Самыми последними разработками стали Т-72Б3 и Т-72Б3М, представленные в 2010 году. Это более дешевый вариант Т-72Б2, у которого новый двигатель, более совершенная система управления огнем и более мощная пушка.

К несчастью для любителей Т-72, в мире есть множество доморощенных вариантов этого танка, которые создавались в других странах. У Ирака времен Саддама Хусейна был Т-72 "Лев Вавилона", у Югославии М-84, у Индии Ajeya, у ЮАР модернизированная версия Т-72 Tiger, а у Сирии Т-72 Adra.

Всего в мире эксплуатируется несколько тысяч Т-72. Естественно, больше всего их у России, которая имеет 2 500 таких машин на вооружении и еще восемь тысяч в резерве. По состоянию на сентябрь 2016 года около тысячи Т-72 прошли модернизацию до версии Б3, о чем сообщает российский военный вебсайт.

Хотя у России 3 500 танков Т-80, это тупиковая ветвь. Большой интерес вызывает Т-14 "Армата", который является современным танком нового поколения. Но в ближайшее время массовое производство этой машины вряд ли начнется, и она еще не скоро станет основным боевым танком России. А это значит, что Т-72 останется главной опорой российских танковых войск на всю обозримую перспективу.


Майкл Пек пишет для Тhe National Interest и других изданий, таких как War Is Boring.

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США
23.11.2017
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принадлежат ИноСМИ
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в открытом доступе
Оригинал публикации
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Страны
Индия
Ирак
Россия
Сирия
США
ЮАР
Югославия
Продукция
F-4
Армата
М-84
Реликт ДЗ
Т-55
Т-72
Т-72Б
Т-80

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