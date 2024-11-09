У НАТО нет оснований препятствовать поставке С-400, заявил турецкий депутат



Вид на Анкару, Турция. Архивное фото.

Источник: © Fotolia / Sheftime Вид на Анкару, Турция. Архивное фото.Источник: © Fotolia / Sheftime

АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости, Федор Смирнов. НАТО не вправе чинить препятствий для поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400, а высказываемые в связи с этим опасения являются проявлением двойных стандартов, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, член парламентской комиссии по национальной обороне Мурат Байбатур.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.

"У НАТО нет никаких оснований мешать поставкам С-400 в Турцию. В некоторых странах-членах альянса используются системы, произведенные вне НАТО. Например, Греция использует комплексы С-300. Если к Греции вопросов нет, а по отношении к Турции возникает беспокойство, то это двойные стандарты. Это неправильный подход. Ни у кого нет права оспаривать решения, которые Турция принимает в отношении собственной безопасности", - заявил Байбатур.

По его словам, во время операции на Кипре в 1974 году и в период борьбы с терроризмом Турция "увидела, кому и насколько можно доверять".

"НАТО необходимо отказаться от подхода, в котором подвергаются переосмыслению такие понятия, как дружба и союзничество, а сотрудничество переходит в плоскость членства только на бумаге. Естественно, Турция будет принимать меры по защите своей национальной безопасности. Однако речь не идет о напряженности между Турцией и НАТО. Если стороны будут действовать в рамках союзнических отношений, то нет ни одного вопроса, который бы не мог быть решен путем диалога", - отметил депутат.

Он также прокомментировал заявление представителя ВВС США Хейди Грант о том, что приобретение С-400 может осложнить Анкаре закупку новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, и возможную реакцию Турции на это. Как ранее сообщили турецкие СМИ, Анкара в качестве ответной меры может отключить радиолокационную станцию AN-TPY-2, которая установлена в восточной провинции Малатья по инициативе США для защиты Израиля от баллистических ракет.

"Шаги, которые будет предпринимать НАТО, мы увидим в ближайшее время. Не думаю, что на повестке дня возникнет вопрос об отказе США от поставок F-35 по согласованному календарю. А если это произойдет, то Турция будет рассматривать многие имеющиеся в ее распоряжении варианты. Отказ от радара AN-TPY-2 - это лишь один из них", - сказал собеседник агентства.