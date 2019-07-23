Войти
23.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британские СМИ предрекли политический крах Эрдогана

1148
0
0
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Источник изображения: https://twitter.com/kremlinrussia

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит недальновидную политику, которая может стоить ему не только поста главы государства, но и погрузить страну в глубокий кризис, пишет британская The Guardian.

"У Эрдогана много причин для беспокойства, но основная, по мнению автора статьи, может быть проще: он наломал дров. За 16 лет у власти "современный халиф" привел экономику страны к хроническому долгу, играл в местного князька с непредсказуемыми результатами и обвинил во всех своих провалах курдов. Теперь пришло его время платить по долгам", – приводит содержание статьи британского издания ИноТВ.

Guardian пишет, что Турция переживает экономический спад, в стране наблюдается высокий уровень безработицы, высокая инфляции и неактивный бизнес.

"Не все гладко" и во внешней политике, продолжает газета. По словам автора статьи, "последними жертвами эгоизма" Эрдогана стали американские и европейские союзники Турции.

С США Эрдоган разругался из-за российских С-400, покупка которых, по мнению экспертов издания, была направлена на демонстрацию независимости Турции. Автор статьи напоминает, что США отменили продажу Турции истребителей F-35 и пригрозили новыми санкциями. "Оборонное ведомство Турции недосчитается 9 млрд долларов от продажи производящихся на ее территории компонентов самолета, однако НАТО может потерять больше", – предупреждает газета.

И без того непростые отношения с Европейским союзом разладились из-за миграционного кризиса. Кроме того, Анкара проигнорировала требования Кипра не бурить нефтегазовые скважины в Средиземном море на востоке от острова – эти территории Никосия считает своими.

Guardian пишет, что "известный своей агрессивностью Эрдоган за последние годы разругался со многими соседями, включая Сирию, Египет, Израиль, Саудовскую Аравию и Грецию, однако даже для него разрыв с США и ЕС на одной неделе – достижение".

Сближение Анкары с Москвой "выглядит как демонстрация Америке, что у Турции есть стратегические альтернативы", продолжает издание. "Торговля с Россией и русские туристы помогут экономике страны, а российско-иранская поддержка необходима для разрешения сирийского конфликта, даже несмотря на то, что там они занимают противоположные стороны", – пишет Guardian, добавляя, что дружба с Россией заставляет сомневаться в "благонадежности" Турции.

"Крайне непопулярный у себя на родине, оставшийся без друзей Эрдоган идет в одиночестве по опасной дороге навстречу стратегическому и политическому тупику. Остается только гадать, потащит ли он за собой Турцию", – заключает автор статьи.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире. Он также заявлял, что эта сделка является важнейшим соглашением современной Турции.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала "тектоническим сдвигом" в геополитике.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Египет
Израиль
Иран
Кипр
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
05.03.2014
Накануне большой войны
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.07 23:38
  • 5
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 23.07 22:20
  • 26
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 23.07 21:34
  • 15
Афганские ВВС критикуют вертолёты США и хотят летать на Ми-35
  • 23.07 20:18
  • 4
Еще о проблеме задолженности предприятий российского оборонно-промышленного комплекса
  • 23.07 19:37
  • 2
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
  • 23.07 19:28
  • 4
Высадка на Луну: почти никаких результатов за 50 лет! (Le Temps, Швейцария)
  • 23.07 17:51
  • 44
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 23.07 15:37
  • 1
В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной
  • 23.07 15:19
  • 2
США строят новые стратегические баллистические ракеты
  • 23.07 15:09
  • 4
Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней
  • 23.07 14:43
  • 7752
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.07 14:05
  • 1
Новые ведомственные награды полиции - СМИ получат знак с чернильницей
  • 23.07 12:53
  • 1
"Это вызов": Пентагон не устроила российская доктрина
  • 23.07 10:40
  • 1
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
  • 23.07 05:41
  • 2
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме