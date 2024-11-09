МИД Аргентины рассказал о предложении Путина по помощи в поиске подлодки



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Uncredited

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри использовать российское судно в проведении поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает в среду МИД южноамериканской страны.

"Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях", - говорится в коммюнике.

Ранее Путин и Макри провели телефонный разговор. В ходе беседы была достигнута договоренность, что министры обороны двух стран созвонятся в течение среды, чтобы обсудить конкретные аспекты оказания Россией помощи.

Как отмечает аргентинский МИД, Россия стала 13-й страной, включившейся в работу по поиску пропавшей субмарины.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.