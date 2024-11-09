Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МИД Аргентины рассказал о предложении Путина по помощи в поиске подлодки

24.11.2017 РИА Новости 101 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ Сан-Хуан ВМС Аргентины
Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Uncredited

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил аргентинскому коллеге Маурисио Макри использовать российское судно в проведении поисково-спасательной операции для обнаружения пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает в среду МИД южноамериканской страны.

"Аргентинский президент поблагодарил своего российского коллегу за помощь, и Путин сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение (Буэнос-Айреса) высокотехнологичное океанографическое судно, очень полезное при подобных операциях", - говорится в коммюнике.

Ранее Путин и Макри провели телефонный разговор. В ходе беседы была достигнута договоренность, что министры обороны двух стран созвонятся в течение среды, чтобы обсудить конкретные аспекты оказания Россией помощи.

Как отмечает аргентинский МИД, Россия стала 13-й страной, включившейся в работу по поиску пропавшей субмарины.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней. Ранее сообщалось, что в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил о возникшей аварии.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.
23.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Германия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.11 08:10
  • 49
Эксперт оценил шансы найти пропавшую аргентинскую подлодку с живым экипажем
  • 24.11 08:03
  • 9
Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников
  • 24.11 07:58
  • 6
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением уровня рутения-106 в России
  • 24.11 07:52
  • 34
Таинственная ядерная авария могла произойти в конце сентября в России
  • 24.11 07:48
  • 2
Разговор об «Эффективном производстве 4.0» в Сколково.
  • 24.11 07:42
  • 16180
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.11 06:57
  • 106
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.11 06:45
  • 3
«Технодинамика» намерена участвовать в разработке взлетно-посадочных устройств для перспективного самолета Ил-276
  • 24.11 06:40
  • 57
ОПК должен быть готов быстро увеличить объем продукции, заявил Путин
  • 24.11 06:22
  • 75
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 24.11 05:55
  • 17
ВМФ получит универсальную пусковую установку УКСК-М, сообщили СМИ
  • 24.11 05:54
  • 4
СССР использовал дизайн американского военного самолета для создания истребителя Су-27
  • 24.11 05:29
  • 27
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 24.11 05:15
  • 2
Рогозин: подготовка к началу испытания самолета Ил-112В практически завершена
  • 24.11 05:14
  • 3
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
другие обсуждаемые темы