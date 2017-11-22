Оппозиция обвинила правительство Индии в неправомерных процедурных действиях при закупке 36 истребителей "Рафаль"



Французский истребитель Rafale на фоне двух многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ ВВС Индии.

Источник: IAF's Fighters / Facebook Французский истребитель Rafale на фоне двух многоцелевых боевых самолетов Су-30МКИ ВВС Индии.Источник: IAF's Fighters / Facebook

ЦАМТО, 22 ноября. Оппозиционный Индийский национальный конгресс (INC) обвинил правительство партии Бхаратия Джаната (BJP) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в неправомерных процедурных действиях при закупке 36 истребителей "Рафаль" компании Dassault для ВВС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на пресс-релиз INC, опубликованный на веб-сайте партии 14 ноября, процедура приобретения истребителей "Рафаль" не была прозрачной и не соответствовала процедуре оборонных закупок (DPP). Кроме того, компания Dassault отказала в передаче технологий государственной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

В пресс-релизе INC отмечается, что правительство, заключив контракт на закупку "Рафалей", несправедливо "продвигает интересы" Reliance Defense Limited (RDL) – частной компании, которая создала совместное предприятие с Dassault для выполнения ряда сопутствующих заказов в рамках данной программы, которые должна была получить государственная HAL.

Оппозиция также поставила под сомнение заявленную стоимость 36 истребителей Rafale, которая, по данным INC, составила 8,7 млрд. долл. без передачи технологий. При этом изначально базовая стоимость проекта MMRCA по закупке 126 истребителей составляла 10,2 млрд. долл. вместе с передачей технологий производства.

Правительство Индии пока официально не отреагировало на выдвинутые INC обвинения.

Компания Reliance, со своей стороны, отклонила обвинения, заявив, что она была выбрана партнером Dassault самой французской компанией, а не индийским правительством. Кроме того, в компании Reliance отметили, что компенсационные программы, связанные с закупкой истребителей "Рафаль", будут выполняться большим количеством индийских предприятий в течение 10 лет.