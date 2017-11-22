Африканские страны хотят купить российское оружие для своего спецназа - "Рособоронэкспорт"



Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.

Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

Париж. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Африканские страны активно проявляют интерес к российской продукции специального назначения, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"В связи с ростом террористических угроз интерес, проявляемый к продукции специального назначения зарубежными заказчиками, усиливается как со стороны традиционных партнёров, так и новых, в основном, из стран африканского континента", - заявил "Интерфаксу-АВН" начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов, возглавляющий делегацию компании на выставке "МИЛИПОЛ 2017" в Париже.

По его словам, доля экспорта данной продукции в общем объёме поставок компании незначительна.

"Это объясняется отсутствием необходимости закупки этой продукции в больших количествах для оснащения, как правило, малочисленных по своему составу спецподразделений", - сказал В.Варламов.