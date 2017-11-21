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Выход Турции из НАТО нереалистичен, считает эксперт

23.11.2017 РИА Новости 93 0
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Демонстрация против НАТО в Стамбуле. Архивное фото
Демонстрация против НАТО в Стамбуле. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Bulent Kilic

АНКАРА, 21 ноя - РИА Новости, Федор Смирнов. Кризис между Турцией и НАТО из-за скандала на учениях в Норвегии не продлится долго, выход из альянса является для Анкары нереалистичным сценарием, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт Мете Ярар.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

"Не думаю, что кризис между Турцией и НАТО из-за скандала на учениях в Норвегии продлится долго. В ближайшее время ситуация нормализуется. Если говорить о выходе из НАТО, то ни у альянса, ни у Турции нет запроса на это, это нереалистичный сценарий", - сказал Ярар.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

Как заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу, Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре. В то же время, по словам пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына, Турция не собирается разрывать отношения с НАТО, однако скандальный инцидент на учениях альянса в Норвегии должен быть тщательно расследован.
21.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Норвегия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Trident
Военные учения

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