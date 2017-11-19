Эрдоган увидел в провокации на учениях НАТО оскорбление Турции
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Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Adem Altan
АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью скандала на учениях НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, был не он, а сама Турция и ее народ.
Ранее турецкий лидер заявил, что организаторы учений на стенде с портретами "врагов" разместили фотографию Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, а его самого внесли в список условных противников НАТО. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции, который сообщил ему об этом, отозвал 40 турецких военных, участвовавших в учениях Североатлантического альянса. Руководство Турции поддержало это решение.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принес извинения за нанесенные Анкаре оскорбления, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган счел, что этого недостаточно.
"Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему", - сказал Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в турецкой провинции Байбурт. Трансляцию вел телеканал NTV.
Президент назвал позитивным фактом поддержку, которую оппозиция оказала руководству страны в этой ситуации.
Турецкий МИД ранее пообещал проследить за тем, как в организации накажут виновных в скандале, так как подобные шаги "являются неприемлемыми и достойными решительного осуждения".
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19.11.2017
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