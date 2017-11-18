WSJ: Пентагон с 2004 года утверждал, что "Лаборатория Касперского" опасна для США



В офисе компании "Лаборатория Касперского".

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС В офисе компании "Лаборатория Касперского".Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В докладе разведывательного управления выражалось недоумение, что другие американские ведомства применяют программы компании

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) еще в 2004 году выступало с утверждениями о том, что продукция российской компании "Лаборатория Касперского", разрабатывающей антивирусное программное обеспечение (ПО), может представлять угрозу для безопасности США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Ее журналисты ознакомились с электронными письмами, которые были направлены представителями РУМО в комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Из посланий следует, что управление в 2013 году представило Пентагону свои оценки относительно того, имеется ли угроза со стороны программ, которые выпускает "Лаборатория Касперского". Каковы были тогда эти оценки, не разъясняется.

При этом, согласно указанной корреспонденции, в РУМО еще с 2004 года представляли доклады, в которых приводились утверждения о наличии опасности со стороны компании. В них также выражалось недоумение по поводу того, что другие американские ведомства США применяют программы ее производства. Как отмечается в публикации, в Пентагоне программы от "Лаборатории Касперского" не использовали из-за оценок разведки.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в сентябре распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США вокруг "Лаборатории Касперского" политизированным. Наряду с этим российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы. Сама "Лаборатория Касперского" заявила, что не имеет отношения к кибершпионажу.