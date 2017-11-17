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Экипажи боевых вертолетов ЮВО прошли спецподготовку в ночное время

20.11.2017 РИА Новости 52 0
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Вертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017
Вертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") и ударных вертолетов Ми-35 авиаполка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае прошли курс подготовки с применением специальных очков ночного видения на горном полигоне в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

К выполнению полетных заданий допускались летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 500 часов.

"Вертолетчики отрабатывали пилотирование над равнинной местностью и в условиях высокогорья в ночных условиях, а также выполняли полетные задания по обнаружению баз незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника, в горных районах и лесном массиве", - сказал он.

Кроме того, летные экипажи, используя оптику ночного видения, учились проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности, склонах гор, в ущельях. Всего в вылетах было задействовано более 10 транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35.
17.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
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Минoбороны РФ

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