На авиасалоне Dubai Airshow 2017 объявлено о заключении контракта на поставку ВВС ОАЭ самолетов ВТА С-295



Военно-транспортный самолет Airbus C295W.

Источник: airbusdefenceandspace.com Военно-транспортный самолет Airbus C295W.Источник: airbusdefenceandspace.com

ЦАМТО, 16 ноября. Компания Airbus Defence and Space в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017 объявила о заключении с командованием ВВС и ПВО Объединенных Арабских Эмиратов контракта на поставку пяти самолетов ВТА C-295.

Заказанные в рамках этого контракта самолеты заменят в составе ВВС ОАЭ состоящие на вооружении CN-235. Поставку планируется начать в четвертом квартале 2018 года. Стоимость контракта пока не раскрывается.

Данное соглашение увеличило общее количество заказов Airbus Defence and Space на поставку самолетов C-295 до 203 ед. Из них 161 самолет уже поставлен заказчикам.

В настоящее время объем заказов на поставку C-295 в страны региона Ближнего Востока и Северной Африки составляет 51 ед. Как отметили в Airbus Defence and Space, компания рассчитывает на заключение дополнительных контрактов со странами этого региона.

Согласно базе данных ЦАМТО, в регионе региона Ближнего Востока и Северной Африки 24 самолета C-295 заказаны ВВС Египта, 8 ед. – ВВС Омана, 6 ед.– ВВС Алжира, 4 ед. – ВВС Иордании и 4 ед. – ВВС Саудовской Аравии.

Самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом.